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鄭州500高中生包場看《長津湖》 校方分配凍薯炒麵粉

國情動向 13:20 2021/10/19

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主旋律電影《長津湖》仍在內地熱映，10月14日，河南鄭州。一學校組織高一年級500多名學生包場看完《長津湖》影片後，為了讓學生體驗抗美援朝（港稱韓戰）戰場艱苦的環境，特地準備了500多個凍土豆和2袋炒麵粉，指對學生進行愛國教育。

據內媒沸點新聞，上星期四（14日），河南鄭州市宇華實驗學校為高一年級500多名學生電影院包場看《長津湖》，宇華實驗學校年級主任吳蘇偉受訪指，《長津湖》震撼還原了當年抗美援朝的場景，利用這場電影給學生做一場愛國主義教育，「目的是盡可能還原當年戰爭的不易，以此來激發同學的愛國之心，來更好地鼓勵他們去學習。」

只見學生們拿著凍土豆，就這一杯清水嚥下，更往嘴裡直接倒炒麵粉，吃到滿臉都是白色粉末。視頻中還採訪一名吃到含淚的學生，該學生表示食物並不好吃，領悟到戰士們用自己的生命換來今天的生活，我們不應該抱怨，要珍惜現在緬懷先烈。

這則新聞在內地社交媒體激起不同反應，有網民大讚這是很好的愛國教育，學校真正做到了「實踐出真知」，「看一遍不如嘗一口來得真實」。很多網民則直言這完全是形式主義，是作秀，「根本折騰人」，「不知道校長吃了沒」，「學生如果咽不去，說到底是白白浪費了五百多個凍土豆和半袋子麵粉。」

截至19日，《長津湖》累計票房49.8億（人民幣），暫列內地影史票房總榜第四位。

非議《長津湖》涉侮辱英烈 內地媒體人被刑拘

【十一國慶】破31億！國慶大贏家《長津湖》破了哪些記錄？（有片）

責任編輯：袁瑋婧

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