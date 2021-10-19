網紅景點「照騙」遊人呻「搵笨」 小紅書致歉：將試推評分榜

由吃下午茶看展覽，到逛公園去旅行，一切生活娛樂項目皆可拍照打卡，與人分享；其中又以網紅景點最為吃香，成為不少人出遊的首選打卡聖地。豈料這一張張照片背後，還有一行「圖片僅供參考，請以實物為準」的備註。

近日，內地社交平台小紅書就被網民吐槽，指平台博主分享的旅行指南是被過度修飾的風景圖，實地探訪後發現存在極大落差。「小紅書的網圖濾鏡有多強」話題更一舉衝上微博熱搜，引發討論。平台方周日（17日）就事件發文致歉，稱日後嘗試推出景區評分等產品，為用戶提供更全面的資訊。

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小紅書發文稱，部分用戶在分享過程中的確存在過度美化筆記的情況，比如最近的案例都屬於旅拍美圖，但由於分享者沒有明確標明是攝影作品，被作為旅行指南使用。觀看者實地探訪後出現較大落差，產生了被欺騙的感受。

對此，小紅書指出，「避坑」類應當通過更好的產品機制充分展示給用戶，為用戶提供更多元的信息，並向用戶真誠致歉。

平台方又表示，內部多個部門已啟動一系列運營活動，鼓勵小紅書發布者做有用而非失真的分享；在搜索某個關鍵詞時，為用戶提供更多元的搜索聯想詞，對「避坑」等內容作更多展示；同時嘗試推出景區評分榜、踩坑榜之類的產品，「竭盡所能幫助大家在小紅書App獲得更全面的信息」。

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在小紅書發文前，網絡上已有不少聲音指摘網紅景點「濾鏡太重」，實物與照片相距甚遠，更有網民直言「我真的要追殺小hs（小紅書）的博主！」

從網民分享的「照騙」案例來看，最為「經典」的要數「三亞清水灣藍色房子」和位於雲南澄江市的「粉紅沙灘」。前者是小紅書筆記中，杵立在海邊礁石上的藍色小房子，但事實卻是海邊一間廢棄的小屋，屋旁雜草叢生；後者則被小紅書博主評為「國內唯一粉紅沙灘」，而實物卻是紅色沙灘，且滿佈石頭野草，令到訪的遊人啼笑皆非。

責任編輯：易燕丹

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