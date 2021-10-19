工信部：汽車產業受芯片短缺影響較明顯 四季度將有所緩解

中國工業和信息化部官員表示，汽車產業受芯片短缺的影響比較明顯，很多企業出現減產或短期停產，但預計四季度會有所緩解。

工信部運行監測協調局局長羅俊傑表示，統計數據上看，9月份汽車產銷分別完成207.7萬輛和206.7萬輛，按年下降17.9%和19.6%，這個幅度是這些年來少有的。截至目前，汽車產業受芯片短缺影響比較明顯，但是綜合各種跡像看，預計四季度將比三季度有所緩解。

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今年上半年，受全球半導體行業整體開工不足、日本地震、美國德州暴雪等事件疊加影響，汽車芯片供給嚴重不足；中國國內新冠疫情得到有效控制，新能源汽車產能擴大，對芯片需求明顯增加，加之5G技術發展迅速，電子領域對芯片的需求快速增加，擠占了部分汽車芯片的產能，導致國內汽車芯片供需失衡。

羅俊傑表示，目前，工信部已經組建汽車半導體推廣應用工作組，多次組織召開工作協調會，充分發揮地方政府、整車企業和芯片企業的力量，加強供需對接和工作協同，共同來推動提升汽車芯片供給能力。

羅俊傑表示，下一步，工信部將繼續加強運行監測和分析研判，及時協調解決突出問題，支持企業通過工信部實施的便企服務措施來尋找多種替代解決方案。同時，引導企業進一步優化供應鏈佈局，提升汽車芯片綜合供給能力，提高供應鏈穩定性。

指不確定性因素較多 經濟下行壓力加大

此外，對於三季度各月工業增加值按年分別增長6.4％、5.3％和3.1％，增速穩中放緩。羅俊傑表示，當前外部環境仍然複雜多變，工業和信息化發展面臨的不穩定、不確定性因素依然較多，特別是受近期疫情汛情、原材料價格上漲、能源供給緊張、芯片短缺等影響，三季度工業增速穩中放緩，經濟下行壓力加大。

他表示，工信部將做好跨周期調節，保持工業和信息化經濟運行在合理區間，確保完成全年目標任務，為明年一季度乃至全年發展打好基礎。

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責任編輯：蒯宇澄

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