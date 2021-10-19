中俄舉行首次聯合海上戰略巡航 《環時》：未來或將常態化

週一（18日），日本防衛省幕僚部發布消息稱，日本海上自衛隊發現中俄10艘艦艇當天上午8時通過津輕海峽，這是中俄艦艇編隊首次同時通過津輕海峽。內地《環球時報》引述軍事專家表示，表明中俄海軍在完成「海上聯合-2021」演習後組織進行了聯合戰略巡航，而且此次巡航繞日本一圈的可能性非常大，這充分體現出中俄在維護地區和平穩定方面具有高度的政治和軍事互信，未來或將常態化。

當地時間10月11日下午1點左右，日本海上自衛隊發現以南昌艦領銜的中國海軍艦艇編隊穿越對馬海峽向東北方向航行進入日本海，參加14日開幕的中俄“海上聯合-2021”。據俄羅斯太平洋艦隊新聞部門發布消息稱，俄中海軍“海上聯合-2021”聯合軍演17日在日本海落幕。演習期間，兩國海軍共開展了20多項作戰訓練。

日本自衛隊統合幕僚監部18日晚間通報，當天上午8時在北海道奧尻島西南的日本海發現正在向東航行的中俄海軍編隊。編隊由10艘艦艇組成，中俄各5艘，其中中國海軍艦艇分別是055型導彈驅逐艦南昌艦、052D型導彈驅逐艦昆明艦、054A型導彈護衛艦濱州艦、柳州艦以及和“東平湖”號綜合補給艦。俄方艦艇分別為大型反潛艦“潘捷列耶夫海軍上將”號、“特里布茨海軍上將”號、電子偵察船“克雷洛夫元帥”號、22350型護衛艦“響亮”號以及“俄聯邦英雄阿爾達爾·齊登扎波夫”號。

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完全符合國際法和國際實踐

日本方面一直密切關注本地區的軍事演習。這次是日方首次確認中俄艦艇編隊駛過津輕海峽。津輕海峽是屬於國際海域，對包括軍艦在內的外國船隻開放。日本防衛省發言人說：“沒有發生侵犯領海的情況，也沒有違反國際規則，”據路透社，日本內閣官房副長官磯崎仁彥在記者會上表示，正在密切關注中國與俄羅斯在日本周邊水域的活動。

《環球時報》引述軍事專家宋忠平表示：“津輕海峽是公海，中俄艦艇編隊通行完全符合國際法。津輕海峽很窄，中俄艦艇編隊數量比較多，這恰恰體現出中俄在維護地區和平與穩定上具有高度的政治和軍事互信。”

報道還指出，此次中俄首次海上戰略巡航行動路線，很有可能常態化，並推測2021年，中俄很大可能會再次進行第三次聯合空中戰略巡航，屆時規模和機型也可能會有所變動。此外，值此之際，中俄空中戰略巡航是否會和中俄海上聯合戰略巡航聯動，進行海空立體化戰略巡航，值得關注。

責任編輯：袁瑋婧

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