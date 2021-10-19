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電荒及政策放鬆延遲 美銀下調中國今年GDP預測至7.7%

經濟脈搏 17:54 2021/10/19

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中國第三季國內生產總值（GDP）降至4.9%，低於預期。美國銀行今日（19日）將中國今年GDP增速預估從8%調降至7.7%，瑞銀亦下調今年內地GDP增速預測至7.6%。

這是美銀在兩個月內第二次下調對中國經濟增長的展望，理由是在能源危機衝擊中國工業領域，且人民銀行推遲出台重要的政策支持措施。

美銀並將2022年的GDP預測從5.3%降至4.0%，歸因於政策放鬆的延遲效應。該行預計，到2023年中國經濟增速將穩定在5.3%，比之前預測的5.8%略有下降。

美銀在報告中說，雖然中國的政策制定者在9月下旬已經進入了追趕模式，但採用的任何新措施可能需要相當長的時間才能發揮作用。

美銀並預測，中國人行將在今年年底前調降貸款市場報價利率(LPR)，但認為由於信貸擴張繼續放緩，有效的政策放鬆出現延遲。

瑞銀：四季度GDP或放緩至2.7%

此外，瑞銀發表報告指出，雖然中國缺電的情況有望改善、基建投資可能溫和反彈，應能支撐四季度實際GDP按季增長率反彈至4%以上，但該行預期其按年增速可能會進一步放緩至2.7%（此前預測為4%）；因此，該行將2021年全年GDP增速預測由8.2%下調至7.6%。

瑞銀指出，明年首季度，預期缺電的影響可能明顯消退、宏觀政策有望進一步放鬆，這應能抵消消費和房地產活動走弱帶來的拖累，不過經濟按季增長動能可能要到明年3月以後才會更明顯地反彈。該行預計中國2022年全年實際GDP增長5.6%。

考慮到經濟增長面臨的下行壓力加劇，瑞銀預期財政政策會進一步放鬆，例如加快地方政府債券發行等，但明年3月兩會後可能才會有更大力度的財政政策支持出台。貨幣信貸政策方面，該行預計人行會綜合運用中期借貸便利(MLF)、再貸款等多種貨幣政策工具來保持流動性合理充裕。同時預計未來幾個月人行有可能會再次降準，但年內應不會降息。

責任編輯：蒯宇澄

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