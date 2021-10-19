發改委研究干預煤炭價格 動力煤期貨夜盤大跌8%

近期煤炭價格快速上漲，國家發改委研究對煤炭價格實行干預措施，促進煤炭價格回歸合理區間；並要求加強監管，嚴厲查處資本惡意炒作動力煤期貨。動力煤期貨夜盤觸及跌停，跌幅達8%。

指煤炭價格非理性上漲 脫離供求基本面

發改委指出，煤炭價格連創歷史新高，大幅推高下游行業生產成本，對電力供應和冬季供暖產生不利影響，發改委今日（19日）下午組織重點煤炭企業、中國煤炭工業協會、中國電力企業聯合會召開今冬明春能源保供工作機制煤炭專題座談會，研究對煤炭價格實施干預措施。

會議指出，目前煤炭價格漲幅已完全脫離供求基本面，且臨近採暖季，價格仍呈現進一步非理性上漲的趨勢。將充分運用《價格法》規定的一切必要手段，研究對煤炭價格進行干預的具體措施，促進煤炭價格回歸合理區間，促進煤炭市場回歸理性，確保能源安全穩定供應。

發改委還將會同有關部門，密切關注煤炭市場動態和價格走勢，梳理、排查保供穩價工作存在的矛盾和問題，及時協調解決；市場監管部門將加大執法檢查力度，堅持「零容忍」，嚴厲打擊散播虛假信息、價格串通、哄抬價格、囤積居奇等違法行為，切實維護市場秩序。

加強期貨市場監管 嚴查資本惡意炒作

發改委又發布新聞稿稱，發改委財金司主要負責人下午帶隊赴鄭州商品交易所調研，並召開專題座談會。會議指出，當前相關部門全力推動煤炭增產增供，鄭商所要高度關注動力煤期貨交易價格波動，着力加強期貨市場穿透式監管，梳理排查異常交易，依法嚴厲查處資本惡意炒作行為並公開曝光，有效維護市場秩序，為煤炭保供創造良好的資本市場環境。

鄭商所動力煤主力合約價格下午收市報1835.6元/噸，升4.5%，刷新歷史紀錄。惟夜盤跌幅擴大逾至8%。

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責任編輯：蒯宇澄

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