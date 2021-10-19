  • 26°C
香港時間 : 20211019日 (二) 23:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王文濤晤中歐商會主席 稱改革開放是基本國策

國情動向 22:17 2021/10/19

分享：

商務部部長王文濤今日（19日）會見中國歐盟商會主席伍德克一行，就中國對外開放、中歐經貿關係、歐洲企業在華發展等問題交換意見。王文濤指，改革開放是中國基本國策，開放的大門只會愈開愈大。希望中歐商會繼續發揮橋樑作用，多做增信釋疑工作，為中歐經貿關係持續穩定發展作積極貢獻。

王文濤指，在雙方領導人的戰略指引下，中歐經貿合作發展迅速，成果豐碩。去年雙邊貿易額達6,495億美元，中國首次躍居歐盟最大貿易夥伴。今年以來，雙邊貿易繼續保持快速增長，前三季度達5,993.4億美元，增長30.4%。歐盟也是中國重要的外資來源地和直接投資目的地。

他指，構建新發展格局決不是封閉的國內循環，而是更開放的國內國際雙循環，將帶動中國內需潛力持續釋放，給外商投資提供更廣闊市場。近年來，中國不斷放寬市場准入，擴大鼓勵外商投資範圍，加強開放平台建設，優化外商投資環境，推動貿易投資自由化便利化，致力建設更高水平開放型經濟新體制。

伍德克指，盡管疫情帶來了前所未有的挑戰，歐洲企業在華業務目前整體向好，中歐商會許多會員企業在華業績遠遠優於其他市場的表現。商會將積極推動中歐雙方對話交流和經貿往來，商會會員企業願在清潔能源、技術創新等方面加強對華合作，希望中國持續優化營商環境，支持歐洲企業在華發展。

中歐高級別戰略對話 王毅：美英澳核潛艇合作帶來隱患

法國透出歐美對華分歧 須討論戰略問題

中方批歐洲議會通過涉台報告 違一中原則損中歐互信（第二版）

責任編輯：陳建錫

外交 疫情 經濟 外資 貿易 歐盟 中國 經濟內循環

下一篇文章

中俄舉行首次聯合海上戰略巡航 《環時》：未來或將常態化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

鄭州500高中生包場看《長津湖》 校方分配凍薯炒麵粉
鄭州500高中生包場看《長津湖》 校方分配凍薯炒麵粉
近十年最大規模 逾30中國留學生遭美大學取消資格
近十年最大規模 逾30中國留學生遭美大學取消資格
中俄舉行首次聯合海上戰略巡航 《環時》：未來或將常態化
中俄舉行首次聯合海上戰略巡航 《環時》：未來或將常態化
工信部：歡迎美企在華投資 擴大新能源汽車等領域合作
工信部：歡迎美企在華投資 擴大新能源汽車等領域合作
【教育雙減】內地擬入法明確家長管教職責 禁加重學習負擔及網絡沉迷
【教育雙減】內地擬入法明確家長管教職責 禁加重學習負擔及網絡沉迷
李克強與默克爾「告別會晤」 冀德國新政府對華延續務實
李克強與默克爾「告別會晤」 冀德國新政府對華延續務實