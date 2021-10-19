王文濤晤中歐商會主席 稱改革開放是基本國策

商務部部長王文濤今日（19日）會見中國歐盟商會主席伍德克一行，就中國對外開放、中歐經貿關係、歐洲企業在華發展等問題交換意見。王文濤指，改革開放是中國基本國策，開放的大門只會愈開愈大。希望中歐商會繼續發揮橋樑作用，多做增信釋疑工作，為中歐經貿關係持續穩定發展作積極貢獻。

王文濤指，在雙方領導人的戰略指引下，中歐經貿合作發展迅速，成果豐碩。去年雙邊貿易額達6,495億美元，中國首次躍居歐盟最大貿易夥伴。今年以來，雙邊貿易繼續保持快速增長，前三季度達5,993.4億美元，增長30.4%。歐盟也是中國重要的外資來源地和直接投資目的地。

他指，構建新發展格局決不是封閉的國內循環，而是更開放的國內國際雙循環，將帶動中國內需潛力持續釋放，給外商投資提供更廣闊市場。近年來，中國不斷放寬市場准入，擴大鼓勵外商投資範圍，加強開放平台建設，優化外商投資環境，推動貿易投資自由化便利化，致力建設更高水平開放型經濟新體制。

伍德克指，盡管疫情帶來了前所未有的挑戰，歐洲企業在華業務目前整體向好，中歐商會許多會員企業在華業績遠遠優於其他市場的表現。商會將積極推動中歐雙方對話交流和經貿往來，商會會員企業願在清潔能源、技術創新等方面加強對華合作，希望中國持續優化營商環境，支持歐洲企業在華發展。

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責任編輯：陳建錫