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9月70城新房按年漲幅缩至3.8% 一線城市二手樓價按月齊跌（第二版）

經濟脈搏 11:37 2021/10/20

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隨著內地樓市調控持續收緊，9月70城新房價格指數按年漲幅縮至3.8%，漲幅為去年12月以來最低；按月漲幅持平，為去年2月以來首次，上月為0.2%。至於二手房，一線城市二手房價按月由上月上漲0.2%轉為下降0.4%。

（第二版新增數據）

北上廣深二手房價按月跌0.4%

經測算，9月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有27個（上月為46個）；持平7個（上月4個）；下跌36個（上月20個）。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀稱，70個大中城市商品住宅銷售價格按月總體呈略降態勢，按年漲幅持續回落。

按月看，各線城市新房和二手房銷售價格持平或下降。

具體來看，一線城市新房銷售價格由上月上漲0.3%轉為持平。其中，北京由上月上漲0.2%轉為持平；廣州下降0.1%，與上月相同；上海和深圳均上漲0.2%，漲幅比上月分別回落0.2和0.8個百分點。

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一線城市二手房銷售價格由上月上漲0.2%轉為下降0.4%。其中，北京、上海和廣州分別由上月上漲0.4%、0.2%和0.5%轉為下降0.2%、0.6%和0.4%；深圳下降0.5%，降幅比上月擴大0.1個百分點。

二線城市新房銷售價格由上月上漲0.2%轉為持平；二手房銷售價格由上月持平轉為下降0.1%。

三線城市新房銷售價格由上月持平轉為下降0.2%；二手房銷售價格下降0.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點。

70城房價按年漲幅持續回落

按年看，各線城市新房和二手房銷售價格漲幅持續回落。

其中，一線城市新房和二手房銷售價格分別上漲5.3%和7.7%，漲幅比上月分別回落0.4和1.4個百分點。

二線城市新房和二手房銷售價格分別上漲4.1%和3.0%，漲幅比上月分別回落0.3和0.2個百分點。

三線城市新房和二手房銷售價格分別上漲2.3%和1.4%，漲幅比上月均回落0.5個百分點。

中指研究院月初發布百城新建住宅價格指數顯示，9月全國100個城市新建住宅平均價格為每平方米16,175元人民幣，按年漲3.40%，較上月收窄0.11個百分點；按月漲0.14%，較上月收窄0.06個百分點。

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