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9月70城樓價按年漲幅續回落 一線城市二手樓價按月齊跌

經濟脈搏 09:46 2021/10/20

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隨著內地樓市調控持續收緊，9月70城樓價按月總體呈略降態勢，按年漲幅持續回落。至於一線城市，按月看，二手樓價由上月上漲0.2%轉為下降0.4%。

據國家統計局公布，按月看，各線城市新房和二手房銷售價格持平或下降。

具體來看，一線城市新房銷售價格由上月上漲0.3%轉為持平。其中，北京由上月上漲0.2%轉為持平；廣州下降0.1%，與上月相同；上海和深圳均上漲0.2%，漲幅比上月分別回落0.2和0.8個百分點。

一線城市二手房銷售價格由上月上漲0.2%轉為下降0.4%。其中，北京、上海和廣州分別由上月上漲0.4%、0.2%和0.5%轉為下降0.2%、0.6%和0.4%；深圳下降0.5%，降幅比上月擴大0.1個百分點。

二線城市新房銷售價格由上月上漲0.2%轉為持平；二手房銷售價格由上月持平轉為下降0.1%。

三線城市新房銷售價格由上月持平轉為下降0.2%；二手房銷售價格下降0.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點。

按年看，各線城市新房和二手房銷售價格漲幅持續回落。

其中，一線城市新房和二手房銷售價格分別上漲5.3%和7.7%，漲幅比上月分別回落0.4和1.4個百分點。

二線城市新房和二手房銷售價格分別上漲4.1%和3.0%，漲幅比上月分別回落0.3和0.2個百分點。

三線城市新房和二手房銷售價格分別上漲2.3%和1.4%，漲幅比上月均回落0.5個百分點。

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