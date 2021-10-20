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新加坡外交家：與美國鬥 中國要明白這一點

國情動向 10:23 2021/10/20

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中美關係近日略趨緩和，雙方恢復貿易對話，美方表示尋求與中國「再掛鉤」。不過，美國總統拜登並未停止以意識形態劃線針對中國，計劃12月召開「民主峰會」，甚至不排除邀請台灣出席，衝擊北京底線。新加坡資深外交官馬凱碩（Kishore Mahbubani）分析預期，中美關係今後會持續困難，貿易對抗會加劇而非緩和。馬凱碩提到，中國與美國周旋時，還需要明白一點，否則並不足夠。

馬凱碩曾任新加坡常駐聯合國代表兼安理會主席、新加坡國立大學李光耀公共政策學院院長，他去年出版《Has China Won?: The Chinese Challenge to American Primacy》一書近期翻譯成中文版本《中國的選擇：中美博弈與戰略抉擇》出版。

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馬凱碩接受內地傳媒《參考消息》專訪時，談到中美關係最新動向、美英澳核潛艇協議（AUKUS）等事宜。

對於拜登政府嘗試把美中關係定義為「民主與威權」的對決，中國駐美國大使秦剛近日指出這是根本誤判，也是導致中美關係面臨嚴重困難的原因。馬凱碩表示認同秦剛的看法，自己在新書已料到，即使特朗普下台，中美對抗仍會繼續下去。

馬凱碩稱，美國想用對付蘇聯的方法來對付中國，惟冷戰中，美國的合作夥伴往往也不是「民主國家」，所以美國其實很樂意與「非民主國家」合作，「民主聯盟」只是向美國人解釋的名號。

他表示，無論「民主聯盟」是否可行，都會有一些如澳洲及加拿大等西方國家願意加入，但他們這樣做的原因不是為了「民主」，而是因為不安而向美國靠攏。「如果你觀察一下亞洲國家，就會發現很少有亞洲國家準備加入美國來孤立中國。」

美國很情緒化 中國需要明白無法講道理

中方多次強調，世界不會退回到冷戰時代，希望美方放棄零和博弈思維，尋求合作共贏，馬凱碩表示，理解中國為何倡導停止零和遊戲，不過他指出：

「但我認為中國要明白的一點是，中國很理智，如果你面對的是一個理智的玩家，那麽你可以與其講道理。但恰恰美國很情緒化，所以中國無法跟衝動的美國講道理。」

馬凱碩直言，中國無法用理智的力量來解決情緒化；中國談雙贏合作很正確，但美國認為雙贏意味著中國與美國平起平坐，而美國想要當世界第一，想讓中國做老二。「中國不斷發展，美國對抗的衝動越來越強。」

因此，馬凱碩認為，中國必須要明白美國的衝動與介懷，最終找到處理美國衝動和介懷的辦法，單單是中國很理智還不夠。

他還預期，中美關係，尤其是經貿關係，未來5年會更加艱難。「美國會繼續阻止中國成為世界第一大經濟體，中國應該做好準備。尤其在貿易方面，美國將更針對中國，這種針對會加劇，而不是緩和。」

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相比特朗普政府，馬凱碩形容拜登政府「更禮貌」，不會針對中國發表粗魯言論，但拜登政府實質並沒有推翻特朗普政府任何針對中國的政策。

馬凱碩稱，拜登競選時表示，特朗普的貿易戰、關稅戰損害了美國民眾，但拜登上台後還是無法放棄這些措施，這一點表明，中美的地緣政治競賽，是由結構性力量所驅使的。

他認為，雖然拜登政府仍然在探索對待中國的方式，但由於美國輿論非常敵視中國，而拜登政府的優先事項是贏得明年中期選舉，那麼如果他們對華緩和，共和黨人就會發起攻擊。「因此儘管拜登政府私下想追尋更理智冷靜、更友好的對華政策，他們出於國內原因也不能這麽做。」

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馬凱碩笑言，「AUKUS」的發音聽起來很像英語中「Awkward」（尷尬）一詞，這確實是一個令人尷尬的現象，因為AUKUS難以存活。

他解釋，AUKUS是由三個盎格魯—撒克遜（Anglo-Saxon，泛指說英語的白人）國家組成的，美國、英國和澳洲像一種19或20世紀的聯盟，而21世紀是亞洲世紀。

「如果你想在亞洲實施戰略，必須要包含亞洲國家。AUKUS像是盎格魯—撒克遜國家遏制中國崛起的最後一搏。但中國的崛起是無法被遏制的。」

他續稱：

「事實是也沒有亞洲國家願意加入這樣的組織，AUKUS不能代表一種長期戰略，因為AUKUS代表的是過去，而不是未來。」

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誰能創建更強健社會 中美博弈勝負關鍵

馬凱碩新書也指出，中美關係最終結果的決定性因素，是誰能創建一個更強健的社會。

他提到，美國外交家凱南（George Kennan）談到冷戰最終結果時說過，美國和蘇聯誰輸誰贏，取決於誰的社會更強健，擁有更強大的精神活力。

這不是指宗教，而是指更強大，有自信，做正確的事情，以及提高人民的生活水平。「身陷軍事競爭是錯誤的比拼，他們應該競相展現哪國能讓人民生活更幸福。」

馬凱碩也引用了美國20世紀哲學家羅爾斯（John Rawls）的《正義論》（A Theory of Justice），表示最公平的社會，就是社會底層10%的人獲得好照顧。

馬凱碩表示，因此，問題就變成是中國和美國誰把底層10%的民眾照顧得更好。「不幸的是，美國沒有照顧底層10%的人，就像我書中提到的，美國成了一個富豪統治的國家，這對美國來說是一個劣勢。」

「相對來說，如果中國避免成為一個富豪統治的國家，並且改善了底層10%的人的生活，那麽中國在提高人民生活水平方面就比美國做得出色。」

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責任編輯：連兆鋒

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