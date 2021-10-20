發改委：第三季經濟指標回落加大調控難度 就業總量壓力仍較大

國家發改委就業司司長哈增友表示，中國第三季部分經濟指標回落，加大宏觀調控難度；同時，就業總量壓力依然較大，結構性矛盾更加突出。對於這些困難和問題，須高度重視，決不能掉以輕心。

他表示，將密切關注當前經濟形勢變化，及時穩定市場合理預期，做好宏觀政策跨週期調節，確保經濟運行保持在合理區間，避免短期內大起大落，為促進就業打下良好基礎。

中國第三季GDP按年增4.9% 一年最低

中國經濟「滯脹」憂慮升溫 四季度GDP或續放緩

哈增友在發改委例行發布會上稱，今年以來，中國就業形勢呈現出總體穩定、穩中向好的發展態勢。首先，城鎮調查失業率，年初確定調控目標是5.5%左右，今年前9個月調查失業率均值為5.2%，其中，9月為4.9%，按年、按月分別下降0.5和0.2個百分點，是2019年以來的新低。面對複雜嚴峻的國際環境和疫情、洪澇災害等多重衝擊，守住了不發生規模性失業的底線。

而城鎮新增就業方面，年初確定目標是新增1100萬人以上，前9個月已完成1045萬人，佔年度任務95%。第三季末，外出農民工總量18303萬人，比第二季末淨增70萬人。總的來看，有信心、有能力圓滿完成今年目標任務。

部分企業難以為繼 中小企業減招慎招

不過，他也提到，當前就業領域不穩定性不確定性因素依然較多。在宏觀經濟方面，當前國內經濟恢復仍然不穩固、不均衡，穩定經濟運行的困難挑戰在增多。他指出，將做好穩定增長促就業、助企紓困保就業、聚焦重點穩就業等三件事。

其中，一些企業反映，由於不知曉政策、申請手續比較繁雜等，至今沒有享受到政策紅利。而經過近兩年疫情的反覆衝擊，一部分企業已到了難以為繼的地步，亟需黨和政府雪中送炭拉一把。當局將同有關部門，加強對惠企政策的宣傳解讀和督促指導等。

同時，將重點圍繞高校畢業生、農民工、退役軍人和城鎮困難人員等群體，進一步強化就業幫扶，完善就業服務，開展大規模多層次職業技能培訓，拓寬市場化社會化就業渠道，穩住就業基本盤，確保不發生規模性失業風險。

中國前三季城鎮失業率5.2% 統計局：就業壓力和結構性矛盾仍在

據哈增友稱，近年以高校畢業生為重點的青年群體就業一直面臨不小壓力，16至24歲城鎮青年調查失業率一直偏高。既有總量因素制約，又有結構性因素影響。一方面，青年就業總量壓力較大，今年高校畢業生就達909萬人，同時受疫情、洪澇災害等影響，部分中小企業出現減招慎招現象，招聘形勢相對緊張。另一方面，青年群體結構性就業矛盾日益突出，供需脫節、人崗不適、「慢就業」現象時有發生。

當局未來將針對青年群體就業，從三個方面精準發力，包括圍繞培育壯大先進製造業、現代農業和現代服務業，開發更多適合青年群體的高質量就業崗位；鼓勵支持創業帶動就業；持續提升青年群體專業知識和職業技能儲備，最大程度地實現人崗相適，注重緩解結構性就業矛盾。

責任編輯：林佩怡

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