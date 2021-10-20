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人民幣一路上行升破6.4 分析指「無近憂有遠慮」

經濟脈搏 11:05 2021/10/20

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人民幣一路上行，對美元在岸價周二收盤漲近350點，時隔四個月重新升破6.4元關口。

展望後市，部分人士認為中國經濟下行壓力明顯，疊加美聯儲緊縮路線愈發明晰，最近人民幣表現持續偏強脫離了基本面，最終還是要回歸；但面對氾濫的美元流動性，也有人士認為，人民幣還有升值空間，另外央行料不會放任人民幣快速升值，密切關注央行的後續動作。

分析師：人幣升值得益於出口高景氣

人民幣對美元周二收升347點至6.3998元，創6月16日以來新高；離岸價亦大漲400點，最高觸及6.3860元，創6月11日以來新高。此前四個月，人民幣多維持在6.44-6.5區間寬幅震蕩，有個別天數下破6.5或上破6.44，但都很快回到原來的波動區間。

據路透社報道，招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽認為，近期外部環境變化是很重要原因，美元出現階段調整，人民幣跟漲；另外近期人民幣偏強，有對中國出口高景氣的反應在裡面，貿易順差帶動結匯需求上升。

中國9月出口強勁有支撐 內需疲軟未來進口或弱增長

內地9月美元計出口年增28.1%勝預期 第四季進出口增速料回落

按美元計，中國前三季出口按年增33.0%；單看9月，出口按年增28.1%。海關總署指，全球經濟和貿易有所回暖，國際市場需求增加利好中國出口。不過，從季度看，今年一、二、三季度進出口增速呈逐季回落態勢。考慮到2020年外貿高基數的影響，四季度進出口增速可能有所回落。

李劉陽稱，人民幣還在得益於出口的高景氣，今年人民幣比美元都強，估計人民幣要回調，可能還要更後面一些，後面全球供應鏈逐漸恢復，還有「雙碳」要求、能源問題等都會影響接下來的出口，出口的故事不能一直講下去。

不過他也指出，歐美貨幣政策分化，使得美元很難有大調整空間，美元整體偏強，決定人民幣的反彈也是有天花板的。

監管層料不放任人民幣過快升值

另一方面，瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，近期人民幣升勢應是曇花一現，當美元/人民幣跌破6.4關口，央行可能再次出手遏制人民幣升值傾向。

一中資行交易員也認為，監管層肯定不會放任人民幣過快升值，但是可能也會盡量少動用政策工具。

渣打報告預測，人民幣可能會在第四季度重返年內的高點6.36，同時新一輪逆周期措施可能出台，包括進一步提高外匯存款准備金率，以防止進一步升值。

中國前7個月進出口、出口、進口規模均創新高

下半年中美增長反轉？ 社科院張明：第四季人民幣或貶至6.8附近

責任編輯：尹航

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美元 金融 貿易 銀行 人民幣 海關 進出口 經濟 貨幣政策

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《華爾街日報》：中國推房地產稅遇阻力 試點城市縮減

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