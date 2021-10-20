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【新冠疫情】內地新增17宗本土確診 涉北京內蒙古等7地

社會熱點 11:54 2021/10/20

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由上海自駕遊群組引發的疫情傳播鏈持續擴大，在3天內波及至少7個省市。國家衛健委通報，內地周二（19日）新增30宗新冠肺炎確診病例，13宗屬境外輸入；本土病例佔17宗，由內蒙古通報8宗，甘肅4宗，北京、貴州、雲南、陝西和寧夏各有1宗。另外，雲南和蘭州各增2宗本土無症狀感染個案。

在內蒙古，其中3宗本土確診由錫林郭勒盟二連浩特市通報，其中一名患者為二連浩特市10月13日確診病例的密切接觸者，均已轉往定點醫院隔離治療。

此外，自駕遊群組曾去過內蒙古阿拉善盟額濟納旗遊玩，當地新增5宗本土確診病例，患者均在旅行團去過的一間餐廳工作，目前已轉往定點醫院隔離治療。額濟納旗亦進一步收緊防疫措施，實行封閉管理，關閉出入旗通道及口岸。同時，暫停所有景區、公共活動場所以及營運車輛的運營，學校停課，對流調涉及的重點區域實行臨時封閉管理。

額濟納旗委書記陳占雲表示，疫情出現後，已及時對口岸地區進行全員核酸檢測，同時切斷口岸與旗裡面通往的道路。不過，由於額濟納旗位於內蒙古最西端，距蒙府巴彥浩特650公裡，距首府呼和浩特1000公裡，在物資調配，尤其是醫學專家的方面上可能有些困難，但會盡量克服，「做到內防擴散、外防輸入的要求。」

【內地疫情】自駕遊群組傳播鏈延7省市 京報1宗密接陽性個案（第二版）

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上海自駕遊群組亦曾到過甘肅，省內蘭州市新增4宗確診，當局發通告提醒民眾非必要不離蘭。另關閉所有旅遊景點，全面暫停全市旅行社及在線旅游企業團隊旅游及「機票+酒店」業務；市內麻將館、影院、網吧等空間相對密閉場所暫停營業，各類演出、展覽和群眾性文化活動取消。

在甘肅嘉峪關市，首輪全民核酸檢測結果均為陰性，今日（20日）將開展第二輪全民檢測；張掖市甘州區亦組織市民進行自願核酸檢測，區內學校停課和公交停運。

甘肅省衛健委副主任張浩表示，會逐步擴大核酸檢測範圍，通過大數據等方式，將外出人員的健康碼標記為黃碼。如果疫情能夠得到有效控制，暫時沒有考慮在蘭州進行全員核酸檢測。

另外，雲南通報的1宗本土確診病例，是在瑞麗市隔離重點人群的核酸檢測中發現。

責任編輯：易燕丹

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