《華爾街日報》：中國推房地產稅遇阻力 試點城市縮減

《華爾街日報》引述知情人士透露，中國推動全國性的房地產稅面臨阻力，試點城市由最初計劃約30個城市，縮減至10個左右。

中共中央主辦的機關刊物《求是》雜誌，上周發表國家主席習近平有關共同富裕的文章，當中提到要積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作。

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中國房地產稅或擴圍試點 深圳海南料先試先行

《華爾街日報》報道，知情人士表示，今年稍早習近平指派副總理韓正，負責更廣泛推出房地產稅。但由於面臨強烈反對，中國政府現只會推出規模有限的徵稅計劃，而一項涉及國家提供的經濟適用房的提議，或成替代方案。

黨內精英、退休老黨員表態

報道引述知情人士稱，在內部討論期間，黨內精英與其他黨員對房地產稅計劃，普遍給予負面回應。許多官員認為，徵收房地產稅可能會壓低樓價，導致消費者支出暴跌，並嚴重損害整體經濟。

一些已經退休的老黨員，據報也呼籲不要開徵這項新稅，理由是自己負擔不起任何額外的稅金。「許多人、包括一些黨員，擁有不止一套房產，」其中一名了解相關討論內容的人士說。「這項新稅提議正成為一個可能關乎社會穩定的問題。」

知情人士表示，韓正已向習近平建議，暫時不要過於廣泛地徵收關稅。報道指出，原計劃在約30個城市推動試點的提案，已縮小到10個左右。此外，官員仍在爭論如何設定試點計劃稅率、是否給予優惠及豁免區域，有關法律在2025年前可能都不會定案。

據了解，上海、重慶2011年已率先試點徵收房地產稅。正在討論的一個想法是，在大城市逐步測試徵收房地產稅，獲討論的地方包括深圳和海南省，杭州市也有望加入。

報道表示，中國國務院、財政部、住建部以及稅務總局的新聞辦公室沒有回覆相關問題。

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責任編輯：林佩怡

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