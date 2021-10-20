荷里活式中國太空救援能力成真 神舟十四號最快8.5日發射救人

中國神舟十三號飛船順利發射，將3名航天員平安送往天宮空間站（太空站），展開留駐半年任務之際，神舟十四號飛船其實亦已準備就緒，裝上火箭，進入應急發射狀態。雖然神舟十四號飛船預定明年春季才會發射，將另外3人送往太空站，但神十四飛船也已做好準備，萬一神十三停泊太空站期間遇上意外，神十四也能在短時間內發射升空，充當現時太空站內3人的救生艇。

飛船並非依靠流水線大量生產，每艘建造需時，而且發射前往往需要數十天長時間檢測準備，方能確保安全。

荷里活2015年改編自同名小說電影《火星任務》（The Martian；又譯《火星救援》）中，美國往返火星的太空船需要緊急補給，太空總署（NASA）被迫縮短貨運飛船檢測程序，結果發射失敗；美方沒有後備飛船下，最終尋求與中國航天局合作，讓中國飛船執行補給任務，並促成事後中美航天員聯合探索火星。

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儘管這只是虛構情節，但現實上中國正在掌握類似的太空緊急救援能力，並受到外媒注意。新加坡《聯合早報》本周便提到，若神舟十三號遇到緊急情況，神舟十四號最快可在8.5天趕往太空展開救援。

內地傳媒指出，在此前的神舟十二號，和此次的神舟十三號載人飛行任務中，無論是長征二號F運載火箭，還是神舟載人飛船，均採用「滾動待命」策略。如果遭遇需要開展應急救援，「箭」和「船」都具備快速發射的能力。

換句話說，神十二6月發射時，神十三已安裝到火箭上待命，隨時應急；神十二安全返航，神十三載著新一批太空人發射時，神十四亦已就位，必要時可以發射應急。

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太空站運行時間長，體積大，系統複雜，任務多，潛在危險亦更大，應急救援因此是為必備能力。例如國際空間站會長期停靠2艘「聯盟號」飛船，可供站內6名航天員緊急撤離。

長征二號F火箭採取「發射1發、備份1發」的「滾動備份」發射模式，對此前發射密度並不高火箭來說，是不小的挑戰。

火箭總體主任設計師常武權說：「本次任務中，我們在保證可靠性的前提下，探索實施了兩發火箭發射場流程的並行與優化，預計可以將發射準備時間縮短20%左右。另外，我們還為全新的測發流程進行了技術儲備。」

搭載神十三飛船的長二F遙13火箭，從神十二發射時就「起立就位」，至10月真正發射時已豎立了超過5個月。這樣對火箭有否影響？

常武權稱，型號隊伍經過大量的分析和試驗之後，認為火箭完全可以承受這些變化，不會受到影響。此外，出於安全考慮，火箭上的部分電池以及火工裝置暫不安裝，存放於專門的庫房。在接到應急救援任務後，可以快速安裝到位，不會影響火箭發射。

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與此同時，除了有飛船和火箭應急備份，長二F火箭本身的逃逸救生系統亦有所優化。

長二F作為發射載人飛船的火箭，頂部設有逃逸塔。簡單說，這是一枚連接飛船的小型火箭。萬一長二F火箭發射後在低空出現意外，逃逸塔發動機會迅速點火，將飛船抽離長二F火箭主體，並讓飛船用降落傘安全返回地面。

本輪太空站發射任務，研究人員增強了這個逃逸系統的功能。此前逃逸塔只能往某個固定方向發射，有一定風險，例如若只能向東逃逸，但風向朝西，飛船開傘後就可能吹回故障火箭附近，產生危險。

研究人員因此在現有逃逸發動機基礎上，新增發動機點火功能，使逃逸飛行器可以向垂直於地面風的方向逃逸，更加安全、靈活。常武權稱：「比如地面刮的是南風，如今可以提前選擇與南風垂直的東方逃逸。」

這些改進過後，長二F的安全評估值達0.99996。常武權解釋，小數點後這一串數字，代表著它具備國際先進水平。「就目前的技術狀態，長二F火箭平均發射10萬次，才可能有4次逃逸失敗。在保障航天員安全方面，它比萬無一失的水平還要高」。

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責任編輯：連兆鋒