【北京冬奧】火炬接力將在三個賽區進行 公眾可這樣參與（有片）

北京2022年冬奧會火種今日清晨由奧運會發源地希臘抵達北京，火炬展示、傳遞活動將正式啟動。本次火炬接力計劃以「迎接冰雪之約 奔向美好未來」為主題，傳統火炬傳遞活動將在明年2月2日至4日進行，共有約1200名火炬手參與。

▲ 北京市委書記、北京冬奧組委主席蔡奇手持火炬點燃儀式火種台

疫情下精簡規模

北京冬奧組委文化活動部副部長王向豫介紹，本次火炬接力活動的規模、時間、方式等計劃安排，嚴格遵循「簡約、安全、精彩」的辦賽要求。所以本次火炬接力工作適當縮減傳統傳遞路線和時間，相應減少傳遞人員數量，保障人員的安全。

▲ 北京冬奧火種

增加火種展示活動 促群眾參與

據介紹，火種展示將按時間順序分三個階段進行。

第一階段，在北京奧林匹克塔結合奧林匹克火炬展覽進行火種展示。廣泛宣揚奧林匹克精神，動員大家關註、參與北京冬奧會。 第二階段，部分奧林匹克全球合作夥伴和北京冬奧會官方合作夥伴結合企業公益項目進行火種展示。火種展示將走進贊助企業，與它們支持的體育、文化、教育、社會公益項目相結合，進一步傳播奧林匹克精神和北京冬奧會理念。

第三階段，在冰雪資源豐富、冰雪運動基礎較好的黑龍江省、吉林省、內蒙古自治區和天津市等地進行火種展示。這些地區冰雪資源較為豐富，冬奧文化基礎較好，主題展示將與當地既有節慶活動(如霧凇冰雪節等)相結合，最大限度體現冰雪文化，帶動群眾熱情，放大宣傳效果，充分展示冰雪運動的魅力和風采，實現冬奧會「帶動三億人參與冰雪運動」的目標。

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網絡互動成亮點

王向豫表示，火炬傳遞社會關註度高，必須在安全可控前提下進行。傳遞過程中，將在傳遞城市選擇部分有代表性、有特色、安全可控的場地開展，控製觀眾規模，製定疫情防控方案。



在「科技冬奧」項目的支持下，火炬傳遞將融入更多科技元素，以人機共融等方式實現跨域火炬傳遞，靈活展現科技與冬奧文化的結合。



此外，火炬接力計劃特別設計火炬網絡宣傳部分，將通過新銳前沿的科技手段和豐富多彩的傳播方式，讓更多人特別是青年人參與到火炬接力活動中。廣大網民可通過AR、VR、話題挑戰等多種互動形式，共享北京冬奧盛會。

▲ 今日在北京舉行2022北京冬奧火種歡迎儀式

責任編輯：李冰琪

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