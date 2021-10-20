網信辦推進「清朗」行動 嚴打虛假粉絲等5大帳號亂象

內地加強整治各類網站平台的賬戶問題，國家網信辦周一（18日）召開「清朗．互聯網用戶帳號運營亂象專項整治行動」全國視像工作會議，強調要緊盯5類帳號運營亂象。

中新網報導，會議指出，帳號運營亂象專項整治行動，是「清朗」系列專項整治的重要內容，將堅持問題導向和效果導向，對即時通訊、新聞資訊、論壇社區、網路直播、知識問答、生活服務、電子商務、網路影片、網路遊戲等各類網站平台帳號亂象，進行集中整治。

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會議強調，專項整治行動要緊盯5類帳號運營亂象。一是違法違規帳號「轉世」（即用戶因違法違規等行為被封殺賬號後，註冊新號回歸的行為），將加強帳號註冊管理，嚴禁已被依法依約關閉的帳號以相同名稱、相似名稱等關聯名稱重新註冊，對於已被關閉的帳號主體，根據違法違規程度設置一定的禁止重新註冊期限。

二將聚焦網路用戶帳號名稱資訊違法違規。堅決處置名稱、暱稱、頭像、簡介和封面等包含違法違規訊息的帳號，假冒仿冒黨政軍機關、企事業單位、新聞媒體等組織機構名稱、標識以假亂真誤導公眾的帳號，不具備經濟、教育、醫療衛生、司法等領域專業資質仍從事專業領域訊息內容生產的帳號。

三是集中整治網絡名人帳號虛假粉絲。嚴格管控網路名人帳號異常漲粉行為，全面清理「僵屍」粉、機器粉，大力打擊透過雇傭水軍等方式的非自然漲粉行為，定期清理「僵屍」帳號。

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四是嚴厲打擊網路用戶帳號惡意營銷。從嚴處置利用社會時事「蹭熱點」、發布「標題黨」文章煽動線民情緒的帳號；傳播低俗、庸俗、媚俗內容的直播、主播帳號；炒作明星八卦等泛娛樂化訊息，引發線民互相攻擊的帳號；以知識傳播名義歪曲解讀國家政策，干擾公眾認知的帳號；「帶節奏」操控評論，干擾真實輿論呈現的水軍帳號。

五是加強監管向未成年人租售網路遊戲帳號。嚴格網路遊戲帳號實名註冊和登記要求，清理向未成年人提供網路遊戲帳號的租售交易。此外，因機構調整等原因無法註銷的政務號也將予以集中處置。

責任編輯：易燕丹

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