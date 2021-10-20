美考慮對大疆安全審查 FCC：不需要無人機載版的華為

美國聯邦通信委員會（FCC）一名專員週二（19日）表示，他希望美國電信監管機構開始對中國無人機製造商深圳大疆科技有限公司（DJI）施加新的限制，將大疆加入制裁名單，禁止美國普遍服務基金資金用於購買該公司的設備。

據外媒報道，美國聯邦通信委員會（FCC）專員Brendan Carr表示，FCC應該考慮將中國無人機製造商大疆創新列入構成安全風險的企業名單中。大疆發言人Adam Lisberg隨後透過電郵反駁，大疆無人機是安全的，適合敏感行業和政府部門的工作。

Carr是FCC領導層的共和黨成員，他在一份聲明中表示，大疆無人機和這些系統上的監控技術正在收集大量敏感數據，從關鍵基礎設施高解析度圖像，到面部識別（數據），以及可測量個人體溫和心率的遠程傳感器（數據）等。

聲明中稱，「安全研究人員還發現，大疆的軟件應用程序從運營商智能手機中收集了大量可能被北京利用的個人信息。事實上，一位前五角大樓官員表示，我們知道很多信息是從『大疆無人機』傳回中國的。」

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大疆在美國官方機構大量使用

他強調，（美國）各州和地方公共安全和執法機構廣泛使用DJI無人機，以及新聞報導稱美國特勤局和聯邦調查局最近購買了大疆無人機，顯然需要對潛在國家安全威脅採取快速行動。「我們不需要華為（設備）的機載版。作為FCC審查的一部分——並與國家安全機構協商——我們還應該考慮是否還有其它實體需要FCC進行更嚴格審查。」

2021年3月，根據2019年一項用於保護通信網路的法律，FCC已經將五家中國公司列入構成國家安全威脅名單，包括華為、中興通訊、海能達通信、杭州海康威視數字技術有限公司和浙江大華科技有限公司。

報導稱，大疆如果被列入美國黑名單，意味著美國的補貼不能用於購買大疆生產的設備。目前大疆占有美國無人機銷售市場份額的50％以上。

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責任編輯：袁瑋婧

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