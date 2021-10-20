發改委釋訊號 黑色系商品期貨早盤再演跌停潮 

煤炭保供成近期高層關注焦點。國家發改委昨召開會議，研究干預煤炭價格。受消息影響，動力煤期貨夜盤大跌8%。今日開盤煤炭繼續全線跌停，動力煤跌超8%，焦炭跌近9%。

周三，內盤商品期貨多數低開，鄭醇、焦煤、焦炭、鄭煤、乙二醇、PVC跌停。

就在前一日，國家發改委祭出政策組合拳：研究依法對煤炭價格實行干預措施；組織召開煤電油氣運重點企業保供穩價座談會；在鄭州商品交易所調研強調依法加強監管、嚴厲查處資本惡意炒作動力煤期貨。

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受此消息影響，19日夜盤開盤時，黑色系期貨就開始集體大幅回調。截至19日23時收盤，共有39個合約跌停。動力煤更是全合約封死跌停板；純堿跌超5%；短纖跌超4%。

申萬煤炭團隊點評稱，發改委重磅表態能控制住煤炭價格，據申萬近期監測的環渤海港口數據表明，港口地區煤炭供需關係已經在邊際改善。預計10月28日大秦鐵路檢修結束後，供給將進一步寬松。隨著重點被保供企業庫存的累積，其他非被保供企業需求的現貨也將充盈，煤價開始下跌。預計下周開始，煤價將快速下跌至1600-1800元/噸，並逐步築底企穩。

南華期貨則認為，今年的供需難有太大轉變，基本面緊張的格局持續到年末。增產效果較好，基本可以保證冬季供暖用煤，但是其他用煤不容樂觀。

稍早前，發改委還表示，近期多措並舉推動煤炭增產增供，取得明顯成效。近日全國煤炭日產量達到1,150萬噸以上，比9月中旬增加150萬噸以上。

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責任編輯：尹航

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