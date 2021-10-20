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美參議院委員會通過法案 要求制裁危害南海東海穩定中國人士

國情動向 12:29 2021/10/20

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中美海上角力升溫之際，美國參議院外交關係委員會通過《南海和東海制裁法案》，要求華府制裁危害南海和東海局勢的中國人士或實體。

中國外交部曾批評，美方有關制裁是霸道邏輯、強權政治，中方堅決反對。

法案由共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）、民主黨參議員卡丁（Ben Cardin）跨黨派提出，要求美國總統在法案生效60天後，制裁涉及開發南海爭議海域的中國人士或實體，包含填海造島或建造燈塔、通訊服務基地台、電力及燃料供應設施、民間基礎建設工程等。

或凍結在美資產、拒絕入境、撤銷簽證

法案亦要求美國總統制裁危害南海與東海和平、安全或穩定的中國人士或實體。而法案授權總統動用的制裁措施，包括凍結在美資產、拒絕入境及撤銷現有簽證。

法案之後將送交參議院全院審議，通過後才會交由眾議院審理。在兩院通過後，法案將會遞交總統簽署後生效。

中俄舉行首次聯合海上戰略巡航 《環時》：未來或將常態化

中俄海上聯合軍演 中方萬噸級驅逐艦首出國參演（有片）

魯比奧周二（19日）發布新聞稿表示，美國需要額外工具對抗中國，指後者持續試圖「非法控制」南海、東海。

去年8月，美國時任特朗普政府就南海問題制裁多間中國企業。中國外交部發言人趙立堅當時批評，美方此舉完全是霸道邏輯、強權政治，粗暴干涉了中國內政，中方堅決反對，將採取堅定措施堅決維護本國企業和個人合法利益。

趙立堅強調，中方在本國領土上開展相關建設，完全是主權範圍內的事，與軍事化無關。中方企業和個人參與本國建設活動，合理合法、無可非議。

【中美南海角力】美國就南海問題　制裁24間中國企業（附名單連結）

【南海角力】美或制裁南海相關中國官員 華春瑩：就讓暴風雨來得更猛烈

責任編輯：林佩怡

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