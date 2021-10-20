緩解電荒 國家能源局：推動新能源發電項目「多發滿發」

國家能源局今日（20日）發佈積極推動新能源發電項目能並盡並、多發滿發有關工作的通知。通知指出，今年以來，中國電力、煤炭消費較快增長，電力供需持續偏緊。加快風電、光伏發電項目建設並網，增加清潔電力供應，既有利於緩解電力供需緊張形勢，也有利於助力完成能耗雙控目標，促進能源低碳轉型。

國家發改委昨（19日）主持召開煤電油氣運重點企業保供穩價座談會，會議對下一步保供穩價工作提出明確要求，其中包括推動煤電機組應發盡發。壓實屬地責任和電力企業保供主體責任，加強資源統籌調度，全力保障火電機組高比例開機、高負荷出力，促進水電、核電、風電、光伏等清潔能源發電多發滿發。科學組織實施有序用電，首先限制「兩高」項目用電、特別是要堅決限制落後產能的高耗能項目用電，堅決做到限電不拉閘、限電不限民用。

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隨後今日，國家能源局發佈通知，提出請各電網企業按照「能並盡並」原則，對具備並網條件的風電、光伏發電項目，切實采取有效措施，保障及時並網。按照「多發滿發」原則，嚴格落實優先發電制度，加強科學調度，優化安排系統運行方式，實現新能源發電項目多發滿發，進一步提高電力供應能力。加大統籌協調力度，加快風電、光伏發電項目配套接網工程建設，與新能源發電項目建設做好充分銜接，保障同步投運。

責任編輯：袁瑋婧

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