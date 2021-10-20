  • 30°C
香港時間 : 20211020日 (三) 13:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

緩解電荒 國家能源局：推動新能源發電項目「多發滿發」

國情動向 12:57 2021/10/20

分享：

國家能源局今日（20日）發佈積極推動新能源發電項目能並盡並、多發滿發有關工作的通知。通知指出，今年以來，中國電力、煤炭消費較快增長，電力供需持續偏緊。加快風電、光伏發電項目建設並網，增加清潔電力供應，既有利於緩解電力供需緊張形勢，也有利於助力完成能耗雙控目標，促進能源低碳轉型。

國家發改委昨（19日）主持召開煤電油氣運重點企業保供穩價座談會，會議對下一步保供穩價工作提出明確要求，其中包括推動煤電機組應發盡發。壓實屬地責任和電力企業保供主體責任，加強資源統籌調度，全力保障火電機組高比例開機、高負荷出力，促進水電、核電、風電、光伏等清潔能源發電多發滿發。科學組織實施有序用電，首先限制「兩高」項目用電、特別是要堅決限制落後產能的高耗能項目用電，堅決做到限電不拉閘、限電不限民用。

發改委研究干預煤炭價格 動力煤期貨夜盤大跌8%

內地能耗雙控 官媒再釋放遏制「兩高」信號

隨後今日，國家能源局發佈通知，提出請各電網企業按照「能並盡並」原則，對具備並網條件的風電、光伏發電項目，切實采取有效措施，保障及時並網。按照「多發滿發」原則，嚴格落實優先發電制度，加強科學調度，優化安排系統運行方式，實現新能源發電項目多發滿發，進一步提高電力供應能力。加大統籌協調力度，加快風電、光伏發電項目配套接網工程建設，與新能源發電項目建設做好充分銜接，保障同步投運。

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

能源緊缺 路透：中企加速與美談判 以確保LNG供應
2021/10/15
能源緊缺 路透：中企加速與美談判 以確保LNG供應
【多地限電】發改委：煤炭日產逾1150萬噸 創今年新高
2021/10/19
【多地限電】發改委：煤炭日產逾1150萬噸 創今年新高
電荒及政策放鬆延遲 美銀下調中國今年GDP預測至7.7%
2021/10/19
電荒及政策放鬆延遲 美銀下調中國今年GDP預測至7.7%
發改委研究干預煤炭價格 動力煤期貨夜盤大跌8%
2021/10/19
發改委研究干預煤炭價格 動力煤期貨夜盤大跌8%

你可能感興趣

能源緊缺 路透：中企加速與美談判 以確保LNG供應
16:32 2021/10/15
能源緊缺 路透：中企加速與美談判 以確保LNG供應
【多地限電】發改委：煤炭日產逾1150萬噸 創今年新高
11:25 2021/10/19
【多地限電】發改委：煤炭日產逾1150萬噸 創今年新高
電荒及政策放鬆延遲 美銀下調中國今年GDP預測至7.7%
17:54 2021/10/19
電荒及政策放鬆延遲 美銀下調中國今年GDP預測至7.7%
經濟 國家能源局 中華人民共和國國家發展和改革委員會 電力 新能源 中國

下一篇文章

荷里活式中國太空救援能力成真 神舟十四號最快8.5日發射救人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

王文濤晤中歐商會主席 稱改革開放是基本國策
王文濤晤中歐商會主席 稱改革開放是基本國策
鄭州500高中生包場看《長津湖》 校方分配凍薯炒麵粉
鄭州500高中生包場看《長津湖》 校方分配凍薯炒麵粉
李克強與默克爾「告別會晤」 冀德國新政府對華延續務實
李克強與默克爾「告別會晤」 冀德國新政府對華延續務實
中俄舉行首次聯合海上戰略巡航 《環時》：未來或將常態化
中俄舉行首次聯合海上戰略巡航 《環時》：未來或將常態化
荷里活式中國太空救援能力成真 神舟十四號最快8.5日發射救人
荷里活式中國太空救援能力成真 神舟十四號最快8.5日發射救人
新加坡外交家：與美國鬥 中國要明白這一點
新加坡外交家：與美國鬥 中國要明白這一點