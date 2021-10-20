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汶川地震截肢少女長成模特兒 機械小鋼腿現身上海時裝周

社會熱點 13:24 2021/10/20

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汶川地震截肢少女長成模特兒 機械小鋼腿現身上海時裝周

近日上海時裝周，一場T台走秀成為談論焦點。不少觀眾驚呆以為看花了眼，當他們反應過來，掏出手機的時候，台上模特兒已經折返回去。這位模特兒今年24歲，名叫牛鈺，她11歲時在汶川大地震中失去右腿，如今她擁有一條炫酷的機械小鋼腿，像其他模特兒一樣走上時裝展T台，走起貓步。

共青團上海市委官方帳號《青春上海》報道，牛鈺網名叫「春遊哥哥」，在抖音已經有85萬粉絲。牛鈺1997年出生，本職工作是一名短視頻編導、攝影師，偶爾兼職客串當平面模特，為一些服裝品牌拍攝寫真。

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這一次，當她接到上海時裝周的服裝品牌拋來的橄欖枝後，覺得非常意外，也很緊張。牛鈺評價自己走秀說，其實自己還是有差距。

「因為假肢的緣故，我必須穿很舒服的鞋，比如運動鞋。但這些都是小事，走秀一分鐘就挺過去了，任何難度都是可以克服的，但克服心理上的障礙很難，我真的是鼓起很大勇氣才上的場。第一次體驗真正的秀場，對我來說是很大的一次突破。」

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到了後台，她特別緊張。閨蜜提醒她說，2020年，有個右大腿截肢的13歲小粉絲給她留言，也想成為一名模特，走在T台上，希望這一天早點到來，雖然她們不完美，但依然很漂亮。

「我閨蜜安慰我，還和我說起了這條私信，這番話勾起了我的回憶。讓我感覺特別有力量。其實我站在秀場上，這件事本身就打破了一些傳統觀念。我走得好不好倒在其次。我將這段經歷發布到了抖音上，大家都覺得我很棒。」

汶川地震幸存者 學校被埋整整三天

牛鈺說，自己是一名攝影師，經常需要引導非專業的模特拍寫真。有時候，她自己也會反串一回模特，體會一下模特被拍的心情和狀態。以前，會有個別服裝品牌找到她拍攝平面寫真，因為假肢的緣故，她需要穿較為寬松的服裝，她嘗試過朋克類型的拍攝。

「這次找到我的是一個運動品牌。工作人員和我說，截肢和運動雖然是兩個概念，無法聯系起來，但並不能阻擋我熱愛運動。這讓我很感動。的確，失去一條腿後，我無法再跑跑跳跳，但可以打乒乓球、游泳，我依然可以踐行運動精神。」

牛鈺在2008年汶川地震失去右腿。她當年只有11歲，在北川的曲山小學就讀，地震後在學校被埋整整三天，最後獲救，但不幸需要截肢。

牛鈺小時候很調皮，並不在意截肢這件事。隨著年齡增長，她不斷克服這件事帶來的影響和不便。

她透露說，上大學時，當地有個小秀場。她原本想要嘗試，上傳了身高、體重等基本信息，卻因為自己是肢殘人被婉拒了。搜新聞的時候，她看到國外有殘疾人秀場，就夢想以後國內的秀場也能接納殘障人士。

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2018年5月12日，在紀念汶川地震10周年的那一天，她參加了汶川馬拉松。跑到最後幾公里的時候，她感覺快堅持不住了，腿都沒知覺了，忽然聽到周遭在喊「中國加油！汶川加油！」她頓時覺得重新獲得了力量，最終堅持到了終點。

小學時，牛鈺曾是田徑隊隊員，截肢後她再也沒跑過步。首次嘗試跑完馬拉松，她希望「重新站在跑道上挑戰自己」。

牛鈺近年成為了短視頻博主，致力喚起社會更多關注殘障人士。她表示，雖然自己的力量非常微薄，但也要做點事。「可能我們在大街上看不到殘疾人，但有官方數據顯示，截至2020年，我國的殘障人士達到了8500萬。我希望為我們這個群體做些什麽，就開設了短視頻賬號。」

《青春上海》官方號評價，牛鈺在T台上這個逆襲的身影，是最高級的時尚。

帳號稱，上海是座海納百川的城市，時尚應有更多元、更深刻的含義。說到底，自強不息也是一種時尚。從牛鈺身上，我們看到了噴薄而出的與命運抗爭的生命力。對殘障人士，這是一種美麗的鼓勵；對身體健康的人們，這同樣是一種積極的感召。像牛鈺這樣不向命運屈服的殘障人士還有很多，他們自強不息構成了最獨特的風景，給上海這座不斷創造時尚先鋒的城市，帶去了最有力量的時尚元素。

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責任編輯：連兆鋒

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