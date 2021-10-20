人行主管媒體：降準預期已明顯減弱

中國人民銀行主管媒體《金融時報》刊文指出，近期市場對降準討論升溫，尤為關注短時間內會否再度降準。但隨著9月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上漲10.7%的數據公佈，這一預期已明顯減弱。

盡管降準預期減弱，但文章表示，不改四季度流動性合理充裕格局。

第四季會否降準？ 人行孫國峰：流動性供求基本平衡

中國增3000億元再貸款額度撐小微企業 短期降準機會減

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，目前的貨幣政策是保持流動性合理充裕，而是否降準的關鍵前提，在於流動性是否合理充裕。包括DR007和商業銀行（AAA級）同業存單到期殖利率在內的數據顯示，流動性是合理充裕。

光大證券首席固收分析師張旭則認為，7月降準後，市場有過強的寬鬆預期，並篤信短期內會進一步降準。而近1個月以來，由於前期的預期沒有兌現，又有一些投資者認為貨幣政策進入緊縮週期，這都是不理性。

對於有市場觀點認為，目前超儲率低顯示國內基礎貨幣供應缺口大。周茂華表示，在超儲率低的情況下流動性和資金利率都比較平穩，顯示貨幣政策傳導通暢，銀行沒有太多「餘錢」趴在央行賬戶上「睡覺」。

至於第三季經濟增速放緩，周茂華認為，降準並非完全對症，且過度寬鬆可能導致宏觀槓桿率過快上升、潛在資金脫實向虛等金融風險。需要的是多部門協同，採取有針對性政策，保供穩價，為企業精準紓困，平衡好穩經濟、防風險與促改革。此外，美聯儲政策正常化對中國金融市場的影響很小。

會否降準仍存分歧

值得注意，據彭博報道，中國國務院參事室特約研究員姚景源日前在一場吹風會上表示，存款準備金率四季度可以下調1個百分點。不過，有關降準言論已從文字實錄中被刪除。

人行貨幣政策司司長孫國峰上周表示，第四季銀行體系流動性供求將繼續保持基本平衡，不會出現大的波動。將 靈活運用中期借貸便利（MLF）、公開市場操作等多種貨幣政策工具，適時適度投放不同期限流動性，熨平短期波動，滿足金融機構合理的資金需求，保持流動性合理充裕。

另外，今日人行公布，10月1年期和5年期貸款市場報價利率（LPR），分別為3.85%和4.65%，為連續18個月持平。

彭博分析，LPR持穩已在市場預期當中。目前關注的焦點是，人行會在多大程度上通過流動性支持，為經濟增長放緩提供緩衝。彭博認為，經濟增長持續低迷，特別是考慮到全球供應側衝擊和中國電力短缺，意味有必要進一步放鬆政策，仍預計人行未來幾個月下調存款準備金率。

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責任編輯：林佩怡

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