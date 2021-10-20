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山東逾2000村民「被腦中風」 村醫涉詐騙呃醫保被拘

社會熱點 14:58 2021/10/20

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山東菏澤單縣崔口村2000多名村民，在不知情的情況下，醫保賬戶都出現「腦中風」的醫保結算記錄，當中還包括剛滿5歲的兒童，甚至是已辭世的長者。事件被揭發後，相關部門介入調查，發現單縣村醫朱某存在利用虛報診療記錄，騙取居民基本醫療保險金等行為，現因涉嫌詐騙被刑事拘留；而相關錯誤醫保信息目前已更正。

綜合央視新聞、央廣網等內媒報導，朱某沒有按照操作規範如實錄入正確的疾病名稱，圖省時省事，僅通過雙擊空格鍵等方式，將疾病編號為「0001」的「腦中風」直接默認生成疾病信息，致使大量村民被「腦中風」。

朱某在2016年1月至2021年9月期間，利用虛報診療記錄騙取居民基本醫療保險門診統籌金，每虛報1次診療記錄，可套取人民幣5元診療費。目前，單縣公安機關正在對其冒用個人信息、虛報診療記錄獲取的違法收入逐項核實，並依法將涉嫌詐騙的朱某刑事拘留。

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這名村醫「違規操作」5年之久，醫保賬戶上出現腦中風結算記錄的村民，有剛滿5歲的兒童，有常年在外務工、一次也沒去過村衛生室的村民，甚至還有老人去世很長時間後仍有48次醫保消費。經排查，崔口村逾2000名村民中，起碼有37000多條醫保結算記錄存在問題。一個持續多年、涉及大批村民的事件，為何時至今日才被發現？

村民患病理賠遭拒 揭發醫保被盜用

據報，崔口村村民陳士勇今年7月在單縣中心醫院做急性闌尾炎手術，出院後他到村衛生室繼續輸液治療，卻意外發現自己的城鄉居民醫保帳戶上沒有錢。

經多番查詢，陳士勇發現自己的醫保賬戶被多次盜用，醫保結算清單上顯示，他曾因患有腦中風，並多次在崔口村衛生室有過醫保結算記錄。他本人對此毫不知情，而此前投保的商業健康保險，也因自己的「腦中風」記錄而被拒絕理賠。他隨後更發現，自己的妻子、二弟、三弟等家人，也都有「腦中風」的醫保結算記錄，尤其是其二弟陳士庚已在外務工多年，從未在村衛生室看過病。

大批村民聽聞消息後，紛紛前往查看個人醫保紀錄，均發現有同樣問題。有村民表示，「幾乎每家每戶都有，我們這個村都應該該名叫『腦中風村』了。」

「腦中風村」經媒體揭發後，國家醫保局就單縣城鄉居民醫保涉嫌欺詐騙保問題，責成山東省醫療保障局查明情況，並派出工作組趕往單縣進行現場督辦。目前，除單縣公安局刑事拘留涉嫌詐騙的朱某外，紀委監委審查調查組已進駐衛健、醫保等單位開展調查工作，對發現的失職瀆職等問題將嚴肅查處。

責任編輯：易燕丹

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