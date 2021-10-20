互聯網新聞信息稿源單位名單出台 網信辦： 超範圍轉載將處罰

國家網信辦今日（20日）公開發布了最新版《互聯網新聞信息稿源單位名單》，涵蓋1358家稿源单位。國家網信辦新聞發言人強調，即日起，互聯網新聞信息服務提供者轉載新聞信息時，必須依據最新版《互聯網新聞信息稿源單位名單》執行，對超範圍轉載的，將依法依規予以處罰。

據網信辦網站，為適應網絡傳播新形勢新變化新需求，進一步夯實網絡傳播秩序管理基礎、豐富互聯網新聞信息供給，依據《互聯網新聞信息服務管理規定》，國家網信辦組織對2016版《互聯網新聞信息稿源單位名單》進行了更新。因首次將公眾賬號和應用程序納入名單，包含大量官方微博、公眾號及應用程序，新版名單數量大幅擴容，總量是此前的近4倍。 2016版《互聯網新聞信息稿源單位名單》同時作廢。

經查，名單涵蓋中央新聞網站79家、中央新聞單位38家、行業媒體89家、地方新聞網站及地方新聞單位1072家、政務發布平台80家。

確保正能量、主旋律

網信辦指，此次名單三個特點，一是「新增一批」。嚴格審核各單位申報材料，將堅持正確政治方向、輿論導向、價值取向，管理規範、代表性強、影響廣泛的媒體、網站以及政務發布平台等按照應進盡進原則納入稿源名單。二是「核校一批」。將因機構改革、單位撤併等，導致名稱、網址、主管主辦單位等發生變更的稿源單位進行核校，定向確認、據實更正，確保相關信息準確無誤。三是「剔除一批」。對2016版稿源單位名單中不再符合條件、日常表現不佳、缺乏影響力的單位，從名單中移除，切實維護名單的嚴肅性、公信力。

網信辦還指出，下一步將對稿源單位名單實行全程動態管理，對符合要求的，及時增補納入；對違反法律法規、出現信息安全責任事故等問題的稿源單位，及時採取凍結、移除等處置措施，推動稿源單位強化責任意識、把關意識，提升內容質量和運行安全，確保網上始終正能量充沛、主旋律高昂。

責任編輯：袁瑋婧

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