▲ 美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄國際太空站羞愧

中國神舟十三號3名航天員，在天宮空間站（太空站）展開長達6個月的留駐任務。美國傳媒形容，神舟十三號任務包括太空漫步和技術驗證，但最令人印象深刻的，可能是中國太空站本身；天宮太空站內部光鮮有如Apple商店，令美國與俄羅斯主導的國際太空站羞愧。

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科技網站《Futurism》本周刊登文章，稱天宮太空站將老舊的國際太空站比下去，每名航天員不但擁有獨立睡眠間，還有時尚的太空健身設備以及各自的生活區，這都在簡約的白色設計之下，令太空站看起來更像一家Apple商店，而非擠迫的太空船。

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文章稱，相比之下，國際太空站看起來完全已經過時。國際太空站首個艙段於1998年發射，而太空站預期壽命30年，意味目前距離預定「死亡時間」只剩7年。國際太空站雖然是優秀的航天器，但無疑已經老態龍鍾。

文章表示，國際太空站的睡眠區大小只相當一個電話亭，更不像中國太空站有獨立睡床。美國航天員凱利（Scott Kelly）本年早前曾向傳媒形容，國際太空站內人員，某程度上是被迫睡在一起。

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除此以外，國際太空站內部更堆滿舊式電腦和各種儀器，而且電線外露，顯得相當雜亂。

文章直言，這亂得足以令你懷疑會否有安全隱患，假如遇上緊急狀況，航天員就需要在這令人頭暈的空間內辦別方向，而國際太空站近期確有不少緊急狀況。

「說到底，我們雖然深愛國際太空站，它數十年來令航天員在太空有了個家，但如今時代正在改變，國際太空站已不再是軌道上最酷的地方了。」

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責任編輯：連兆鋒