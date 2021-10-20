內地多地取暖用煤價格漲超兩倍 當地市民「50年沒見煤價超千元」

內蒙、甘肅等地的居民近日在多個網絡平台反映，今年冬季取暖用煤價格上漲，甘肅省煤價同比翻倍，內蒙巴彥淖爾市煤價最高達到去年同期價格的三倍。對此，有業界專家表示，煤炭價格上漲是全國性現象，暫無好的解決方案。今冬農村地區傳統取暖方式可能會大量出現如燒稭稈、燒柴等現象。

據極目新聞報道，家住內蒙古巴彥淖爾市的一居民說，他家這兩天剛買回4噸用於今年冬季的取暖用煤，價格為2000元一噸。（人民幣。下同）「去年一樣的煤是一噸800塊，品質差一點的600塊每噸。我50歲了，之前從沒見煤價漲至1000元以上。」該居民說。

當地一煤站老板則稱，9月份煤炭進價800多元一噸，當時煤站對居民的售價定為900元每噸。10月以來，從鄂爾多斯批發的煤炭價格已經漲至1900多元。他說，「進價太高，老鄉肯定接受不了。這個月我就沒賣了。」

甘肅方面，在定西市渭源縣某鄉鎮政府工作的康先生表示，當地不少居民向他反映煤價漲幅較高的問題，此前一噸煤的價格為1000元，現在一噸煤的價格漲到了2400元。

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專家指可能出現傳統取暖方式

中國農村能源行業協會民用清潔爐具專委會秘書長任彥波表示，不僅是內蒙、甘肅，山西也有居民反映今年的蘭炭（品質相對較好的一種煤炭）價格上漲至去年的3倍。如山西農村一個100多平方米的房子，今年冬天的取暖成本可能就要達去年的2倍多。

他也提到，如果煤炭價格持續在目前的水平，可能今年冬天傳統、便宜的采暖方式在農村又會大量出現，比如燒稭稈、燒柴等。

發改委將依法幹預煤價

10月19日下午，國家發展改革委發文稱組織重點煤炭企業、中國煤炭工業協會、中國電力企業聯合會召開今冬明春能源保供工作機製煤炭專題座談會，研究依法對煤炭價格實施幹預措施。

國家發展改革委將充分運用《價格法》規定的一切必要手段，研究對煤炭價格進行幹預的具體措施，促進煤炭價格回歸合理區間，促進煤炭市場回歸理性，確保能源安全穩定供應，確保人民群眾溫暖過冬。

責任編輯：李冰琪

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