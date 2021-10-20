【中國樓市】十月樓市進一步分化 四季度市場有望築底企穩

內地樓市降溫，但在國慶黃金周期間，各地市場呈現較明顯差異，一線城市成交回暖，其中北京成交套數按年升逾10倍；三四線城市按年降多升少，分化持續加劇。專家指，四季度樓市有望築底企穩，尤其是核心一二線以及強三線城市，成交量整體提升幅度更為可期。

北京銷售員：不缺剛需客戶

據內媒報道，安居客房產研究院公布的數據顯示，國慶黃金周期間，一線城市成交回暖。4個一線城市新建商品住宅累計成交42.19萬平方米，與去年同期基本持平。其中，北京市場成交量達15萬平方米，成交套數為1,482套，按年升1212%；深圳新房成交1,081套，按年升163%。

二線城市則穩中有降。三四線城市中，各城市按年降多升少，分化持續加劇。

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據易居企業集團CEO丁祖昱介紹，三四線城市中，上升城市以東南沿海居多，諸如廣東汕頭、福建石獅等成交依然保持高熱狀態，按年升三成以上，與2019年同期相比，均實現翻倍增長；而部分經濟欠發達、缺乏產業支撐的三四線城市，諸如廣西北海、陝西寶雞等成交量均不足1萬平方米，創3年同期新低。

樓市降溫的背後，部分開發商為了加速回款，近期紛推出五花八門的折扣促銷活動。「最近來看房的客流量並不少，但成交量卻沒有預期那麼好。」北京王四營地區某項目銷售員稱，開發商推出的「砸金蛋」、送物業費、送家具等活動很受認可，小面積戶型賣得很快，說明市場需求還是有的，至少剛需客戶不缺。

專家：四季度樓市有望築底企穩

中原地產首席分析師張大偉表示，隨著市場風向的轉變，「金九銀十」（內地樓市傳統旺季）的概念正在消退。2021年僅剩下最後3個月，房企已進入業績全面衝刺階段，房企去庫存壓力有增無減。張大偉建議消費者，面對開發商的花式促銷，一方面，要從實際需求出發，該出手就出手；另一方面，對部分負債規模偏高的房企也要謹慎。

樓市下行趨勢備受關注，黑龍江哈爾濱、浙江的寧波奉化日前還為「救市」，推出買樓補貼。近日央行罕見地連續兩次召開會議，強調要維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。

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中指研究院指數事業部研究副總監陳文靜表示，這將對穩定市場預期、提振市場信心起到重要作用，各地繼續調控加碼的可能性明顯降低，政策微調的空間已打開。受此影響，四季度樓市有望築底企穩，尤其是那些市場需求及購買力相對堅挺的核心一二線以及強三線城市，成交量整體提升幅度更為可期。

責任編輯：尹航

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