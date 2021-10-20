美國擔心中國高超音速武器？俄羅斯：我們不怕 俄中是拍擋

美國日前對中國、俄羅斯研發高超音速（指音速5倍以上）武器表示擔憂；西方傳媒亦聲稱中國試射可搭載核彈頭高超音速導彈，但中國外交部稱其實是可再用航天器試驗。俄羅斯就此表明態度，表示並不覺得中國發展高超音速技術是個威脅，因為俄羅斯與中國是夥伴。俄方亦指出，美國自己同樣在開發高超音速武器。

塔斯社報道，克里姆林宮新聞發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周二（19日）回應傳媒提問，俄方是否視中國據報測試高超音速核武為潛在威脅時表明，俄方不會這樣看。

佩斯科夫說：「我們與中國是同盟和夥伴的關係。中國發展軍隊和武器系統，並沒有違反任何國際承諾。」

至於俄羅斯的高超音速武器計劃應否受到擔憂，佩斯科夫指出，美國也在試驗高超音速武器。他強調，俄方已非第一年為高超音速武器項目撥款。「這是眾所周知的事實，資訊完全透明。」

他續稱，俄羅斯沒有違反任何國際軍控承諾，亦正採取措施，在美國發展反導下確保自身安全。

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美軍高層：與中國開戰代價巨大 解放軍未來或比美軍強

美國防長奧斯汀及美國裁軍談判代表日前聲言，中國開發高超音速技術武器系統，加劇地區緊張局勢和軍備競賽。中國外交部周二表明，堅決反對美方不斷渲染「中國威脅論」，中國堅定奉行防禦性國防政策，堅持自衛防禦核戰略，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，不會與任何國家核軍備競賽。

中方指出，美國不僅擁有世界上最龐大、最先進的核武庫，而且還要投入上萬億美元升級「三位一體」核力量，鼓吹「中國威脅論」不過是為自身擴充軍力、謀求絕對安全優勢尋找借口；美國退出《反導條約》、《中導條約》，持續推進部署全球反導系統，長期獨家阻攔《禁止生物武器公約》核查議定書談判，抵制外空軍控談判進程，向無核武器國家轉讓核潛艇、加劇核擴散風險。

另外，中國外交部較早前亦就外媒報道的「武器試驗」稱，該次試驗是一次例行的航天器試驗，用於驗證航天器可重覆使用技術；這對於降低航天器使用成本具有重要意義，可為人類和平利用太空提供便捷、廉價的往返方式，世界上有多家公司都開展了類似試驗。

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責任編輯：連兆鋒