【中國樓市】廣州樓盤迎減價潮 現「跳樓價」特惠單位

內地樓市持續降溫，據「界面新聞」報道，由於房企銷售回款壓力巨大，廣州已湧現一批減價樓盤，不少更是位於核心區域，還傳出有樓盤特批「跳樓一口價」的特惠單位。

報道指出，位於老城區荔灣白鵝潭核心區的江景房的雅居樂天際715，直接讓利至少150萬元（人民幣，下同）的消息，上周開始在不少中介朋友圈刷屏，統一的宣傳口徑是：「原價550至600萬元，由於工程公司急需回籠資金，特批30套跳樓一口價僅需350萬元/套起，複式住宅64至67平方米。」

據「界面新聞」確認，上述消息屬實，而且該樓盤每天還在加推類似特惠工抵房。所謂工抵房，即開發商抵款給工程方的單位。

銷情方面，中介口徑不一，有稱「三十套全部售完，現在每日加推兩三套」，也有指30套未賣光，還剩幾套。

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高地價拍得 超出當地負擔價格

報道指出，上述樓盤所在地皮在2016年拍賣，正值廣州土地市場迎來「小高峰」，雅居樂奪得該地皮，折合樓面價高達每平方米36,773元，刷新廣州最高樓面價記錄，當時已令人擔憂，因為盈利開盤價起達到每平方米7萬元，當地樓市並不支撐該價格。

5年後該樓盤入市，均價達到每平方米8萬元，但銷情不理想，對比同屬白鵝潭的另一新盤，在售均價約為每平方米5萬元。

根據報道，由於開發商著急回款，加上廣州新樓限價政策，除了打折拋售的工抵房，減價的樓盤還有不少。位於番禺客運站地鐵口附近的龍湖·金地天峯日前開盤，首推90至129平方米房源，售價大概在每平方米3.98至4.4萬元，較過去近5萬元的吹風價下調不少。

減價潮蔓延大灣區其他城市

廣東中原地產項目部總經理黃韜透露，現時廣州一半以上的樓盤都在促銷，有三分之一有較大幅度減價，這一比例可能會繼續蔓延，大概到11、12月是底部。

惟廣州並沒有出現明顯的「一二手倒掛」情況。廣州克而瑞首席市場分析師肖文曉表示，本輪廣州新房限價基本是參照市場價，只有個別板塊刨除一些樓價上漲過快的水分，但基本是參考今年首季價格水平，相較去年樓價還是上漲不少。

值得注意，克而瑞指出，降價風波不僅在廣州一座城，大灣區其餘城市均已逐步出現樓盤減價的現象，刺激置業熱情。據統計，灣區各城多盤均採用特惠活動，除一口價、工抵房、折扣、低首付外，個別項目通過降價提佣等方式吸客。

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責任編輯：林佩怡

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