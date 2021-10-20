吉林監獄「脱北者」破壞電網翻牆越獄 疑似逃脫畫面曝光（有片）

綜合內地媒體報道，吉林市公安局近日發布吉林監獄懸賞通告稱，周一（18日）傍晚6時許，吉林監獄罪犯朱賢健利用收工時間，攀爬AB門（雙門互鎖）雨棚翻至監牆，在眾人眼皮下強行脫逃，目前下落不明。

據報朱賢健是朝鮮籍，有指他再服刑1年多就會被遣返，而「脫北者」被遣返後嚴厲懲處。

根據通報，凡是提供線索協助抓捕嫌犯的，獎勵10萬元（人民幣，下同）；凡是提供線索直接抓捕嫌犯的，獎勵15萬元；凡是知情不報、窩藏、包庇嫌犯的將依法追究法律責任。

【疑似越獄影片曝光】

內地「極目新聞」引述網絡影片顯示，朱賢健右腳沒穿鞋，手上拿著繩子。多名監獄工作人員發現其舉動後，連忙喝止和追趕，但在眾人注視下，他迅速從一扇鐵門攀爬至鐵門上方的雨棚。爬上雨棚後，似乎從身上拿出一根繩索狀的物品，並大力拉扯，疑似將監獄的電網損壞，過程中多次冒出火花。

另一段影片顯示，朱賢健在翻出鐵絲網跳落地面後，滾了幾下，躺了10秒鐘才站起身來，隨後一路小跑消失在畫面中。

朱賢健身高160cm，單眼皮、瓜子臉、小眼睛，逃跑時身穿監獄勞動服，內穿深色線衣線褲，並無戶口訊息。

據報道，事發後，警方出動大批人員搜索吉林監獄鄰近區域，有居民表示深夜在睡夢中被敲門叫醒，警方直接入內搜查；還有居民表示前後已被警方問了五次。

「脫北者」被遣返後多遭槍斃

根據刑事判決書，朱賢健是朝鮮籍，2013年7月21日非法越境，隔天就進入村民家中行竊，在被發現後持刀行凶，造成一名被害人重傷，其後又進入另外兩戶人家行竊後被捕。

2014年3月25日，延吉市人民法院依偷越國境罪、盜竊罪、搶劫罪，數罪並罰，判決朱賢健有期徒刑11年3個月，處罰金1萬6000元，驅逐出境。

服刑期間，朱賢健曾兩次獲得減刑，分別減去有期徒刑六個月和八個月。按此推算，他將在服刑一年多後被遣返回北韓。「脫北者」被遣返後通常下場悽慘，多遭槍斃。

責任編輯：李冰琪