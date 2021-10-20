否認排華 英首相約翰遜：歡迎中國非戰略性領域投資

英國首相約翰遜（Johnson discusses）日前接受美媒訪問，強調自己非排華者，英國不會將所有中國投資拒之門外，並強調自己「不排華」，但與此同時，英國追隨美國遏華政策，在5G及核能等領域排擠中國企業，僅在「非戰略性領域」打開大門，卻未給出清晰界定。約翰遜並表明自己將在新疆、香港、西藏等議題堅持觀點，但他稱實際英國與華貿易已持續擴大並將繼續擴大。

英國將在倫敦舉行全球投資峰會，為英國招商引資。據英國政府此前曾表示，歡迎中國投資「非戰略性」領域，但約翰遜並沒有說明界限究竟在哪里。

據法新社，週二（18日），約翰遜接受彭博訪問，當記者問及何為「非戰略性」，中國能夠在哪些領域進行投資等，但約翰遜卻顧左右而言他，表示中國是我們經濟生活的一個巨大組成部分，拒絕說明界限究竟在哪裏，「但這並不意味着我們在看待我們的關鍵國家基礎設施方面應該是天真的，你提到核電，你提到5G技術的方式，這些都是任何政府，世界上許多，許多其他政府都有的合理擔憂。」

英國追隨美國遏華政策

約翰遜還補充強調自己不是一個排華者，「遠遠不是」，當被問及他是否內閣中最後一個親華人士時，約翰遜稱：「不，我預計有很多；中國是一個偉大的國家。」彭博稱，這是「英國不想拒絕中國的投資」。

英國國際貿易部18日公布的統計數據顯示，截至今年6月的一年中，英國從中國的進口額為676億英鎊（約932億美元），較上年增長近40%。這使得中國成為英國的第三大貿易夥伴。但與此同時，中國華為公司正被排斥在英國的5G網絡建設之外，並且兩國核電領域的合作也遭到了很多保守黨人反對，英國《金融時報》7月25日報道稱，英國政府正在探討如何將中企從英國未來的所有核電項目中剔除。

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責任編輯：袁瑋婧

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