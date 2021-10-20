劉鶴：房地產風險總體可控 合理資金需求正得到滿足（第二版）

據內地「21世紀經濟報道」，2021金融街論壇年會今日在京開幕，副總理劉鶴書面致辭表示，目前房地產市場出現個別問題，但風險總體可控，合理的資金需求正在得到滿足，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。

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根據報道，劉鶴表示，統籌做好金融風險防控。要堅持市場化、法治化原則，堅持底線思維，實現防風險和穩發展的動態平衡。要推動中小金融機構改革化險，處置好少數大型企業違約風險。

他又指出，中國是具有強勁韌性的超大型經濟體。這種韌性來自市場主體競爭力、經濟結構的完整性、改革開放的正確政策，更來自超大規模的國內市場和億萬人民通過艱苦奮鬥實現美好生活的不懈追求。而在這種強勁韌性支撐下，「完全可以實現今年經濟發展目標」。

另據新華社， 劉鶴強調，金融系統要進一步主動擔當作為。 更好服務實體經濟，做好貨幣政策調節，加大對民營經濟、小微企業等的融資支持。 支持綠色低碳發展，支持煤的清潔高效利用與新能源的開發利用，保障能源安全，推動實現「雙碳」目標。 推進高水平對外開放，創造公平市場環境，保護在華外資機構合法權益。 更加重視金融科技，提升金融服務質效，加強科技監管能力建設。

潘功勝：金融市場風險偏好過度收縮逐步矯正

另外，「第一財經」報道，人行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝指出，近期中國房地產市場及相關金融市場出現一些波動，是市場主體在個別企業違約事件出現之後的應激反應。而在金融管理部門預期引導下，金融機構和金融市場風險偏好過度收縮的行為逐步得以矯正，融資行為和金融市場價格正逐步恢復正常。

他表示,下一步，金融部門將積極配合住房城鄉建設部和地方政府堅定的維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益。

責任編輯：林佩怡

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