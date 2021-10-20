內地自駕遊群組傳播鏈續蔓延 專家釋信心：中國免疫屏障已建立

內地近日再現一輪疫情，由上海自駕遊群組引發的傳播鏈持續擴大，3天內波及至少7個省市。中疾控首席專家邵一鳴表示，中國免疫屏障已建立，不必過度擔心。

據內媒「第一財經」報道，邵一鳴表示，目前中國仍處於外防輸入和內防反彈的常態化疫情防控階段，公共衛生防控策略和疫苗接種雙管齊下，並且都能執行到位。

對於近日甘肅、內蒙古等地報告的新一輪疫情，邵一鳴稱：

從宏觀上看，散發疫情屬於該防控階段的一般狀況，尤其是在國慶假期人員流動之後。 去年在沒有疫苗時就能很快控制國慶後的疫情波動，現在國內疫苗接種率已經達到80%以上的水平，大家不必過度擔心，要積極不要著急，要緊張不要恐慌。

他同時提醒，隨著冬季來臨，人們的活動逐漸轉入室內，疫情會有所抬頭。「基於中國過去的有效的疫情防控策略，加上現在疫苗接種建立起免疫屏障，中國有能力地更好地控制住散發疫情。」

近期國外有數據顯示，一些國家和地區新冠感染人數正在下降，這是否意味著病毒的傳染性和毒性開始減弱？對此，邵一鳴認為，主要原因還是由於全球疫苗接種後建立起的免疫屏障。他表示，從既往病毒進化的規律來看，毒性的減弱可能需要一個大的時間尺度，短期內還要依靠靠公共衛生防疫措施和疫苗的接種。

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責任編輯：尹航

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