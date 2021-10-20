內地南方多地氣溫凍過北方 廣州最高溫將和北京看齊

據中國天氣網消息，今日（20日）起三天，南方部分地區也將在冷空氣和持續陰雨共同影響下，提前入冬，不少地方最高氣溫甚至可能比北方還要低。

中國天氣網氣象分析師王偉躍介紹，在冷空氣和持續陰雨的共同影響下，今天，江南多地的最高氣溫將紛紛「探底」，再度刷新今年下半年以來的新低。

據中國天氣網的氣溫對比圖顯示，今天，合肥、武漢、南京、杭州、長沙、南昌、貴陽的最高氣溫均在14℃或以下，而瀋陽、北京今天的最高氣溫都是14℃。而且南方大部今天都會有降雨出現，伴隨著雨水，體感溫度會更低。

▲ 全國最高溫24小時預報圖

預計連續三日南方多地最高氣溫低過北方

明後兩天，在弱冷空氣的影響下，華南、貴州、雲南等地氣溫也將明顯下降，降溫幅度可達8℃以上，並伴有4級左右偏北風。而與此同時，北方大部氣溫將較前期有明顯的提升，因此南方最高氣溫比北方低的情況仍然比較普遍。

據悉，尤其是22日，北京的最高氣溫為17℃，甚至和華南地區的福建福州（17℃）、廣西南寧（17℃）廣東廣州（18℃）不相上下，比昆明和貴陽的10℃更是高出了一截。

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南方多地氣溫提前進入1個月後水平

王偉躍表示，20至22日，南方大部的最高氣溫和常年（1991至2020年）同期相比也普遍偏低3-5℃，部分地區甚至偏低10℃以上，寒冷程度堪比冬季。

省會級大城市中，上海、浙江杭州、江蘇南京、湖北武漢、江西南昌最高氣溫的最低值相當於常年11月中下旬的水平，安徽合肥、福建福州、湖南長沙、貴州貴陽相當於常年12月上中旬的水平，而廣東廣州和廣西南寧甚至相當於常年1月上旬的水平，提醒市民可以開始準備冬裝了。

責任編輯：李冰琪

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