推綜藝《魷魚的勝利》被質疑抄襲 優酷道歉：是被斃的設計初稿（第二版）

優酷在微博宣佈將推出最新綜藝《魷魚的勝利》，內容涉及兒時遊戲，儘管節目名暫定，但現時無論名字、內容還是海報都與熱播韓劇《魷魚遊戲》相近，引發網民質疑。

*新增內容：優酷晚間道歉

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》全球爆紅，上綫不足一個月收視破億，成Netflix史上最受歡迎劇集。儘管內地禁止Netflix，該劇在內地也十分火爆。

內地大賣《魷魚遊戲》周邊 律師：雖山寨未必侵權

【魷魚遊戲】南韓大使：中國逾60網站盜播Netflix《魷魚遊戲》

據微博電視，《魷魚的勝利》是優酷即將推出的全國首款遊戲社交綜藝節目，主創方表示本節目將是「智力與體力的大挑戰、大型兒時遊戲回憶殺、強劇情推進的寶藏綜藝」。只見現時公佈的節目海報，也學《魷魚遊戲》的韓文海報帶有三角、圓形和方形。

消息一出，不少網民都大罵優酷丟人，「這海報，這名字，生怕別人不知道是在蹭《魷魚遊戲》熱度。」不少網民更指出：「我們的兒時和魷魚有什麼關係？」

也有網民表示不排除是製作方故意用這樣的方式來強行炒作新的綜藝節目，畢竟《魷魚的勝利》還是暫定名，炒起流量之後還可以改名，繼續利用一波。

在被網民罵上微博熱搜之後，當晚優酷在微博道歉稱，是因為工作失誤將《遊戲的勝利》已被斃掉的初稿在招商會上進行了使用。

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁