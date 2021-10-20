  • 27°C
香港時間 : 20211020日 (三) 21:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

推綜藝《魷魚的勝利》被質疑抄襲 優酷道歉：是被斃的設計初稿（第二版）

社會熱點 18:09 2021/10/20

分享：

優酷在微博宣佈將推出最新綜藝《魷魚的勝利》，內容涉及兒時遊戲，儘管節目名暫定，但現時無論名字、內容還是海報都與熱播韓劇《魷魚遊戲》相近，引發網民質疑。

*新增內容：優酷晚間道歉

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》全球爆紅，上綫不足一個月收視破億，成Netflix史上最受歡迎劇集。儘管內地禁止Netflix，該劇在內地也十分火爆。

內地大賣《魷魚遊戲》周邊 律師：雖山寨未必侵權

【魷魚遊戲】南韓大使：中國逾60網站盜播Netflix《魷魚遊戲》

據微博電視，《魷魚的勝利》是優酷即將推出的全國首款遊戲社交綜藝節目，主創方表示本節目將是「智力與體力的大挑戰、大型兒時遊戲回憶殺、強劇情推進的寶藏綜藝」。只見現時公佈的節目海報，也學《魷魚遊戲》的韓文海報帶有三角、圓形和方形。

消息一出，不少網民都大罵優酷丟人，「這海報，這名字，生怕別人不知道是在蹭《魷魚遊戲》熱度。」不少網民更指出：「我們的兒時和魷魚有什麼關係？」

也有網民表示不排除是製作方故意用這樣的方式來強行炒作新的綜藝節目，畢竟《魷魚的勝利》還是暫定名，炒起流量之後還可以改名，繼續利用一波。 

在被網民罵上微博熱搜之後，當晚優酷在微博道歉稱，是因為工作失誤將《遊戲的勝利》已被斃掉的初稿在招商會上進行了使用。

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

國內80後集體回憶 山寨遊戲機廠「小霸王」申請破產（組圖）
2020/11/11
國內80後集體回憶 山寨遊戲機廠「小霸王」申請破產（組圖）
LEGO再告內地贏山寨牌「樂拼」 獲賠金額增10倍
2021/04/01
LEGO再告內地贏山寨牌「樂拼」 獲賠金額增10倍
自吹設量子醫學院 「中國國學院大學」被揭山寨遭查封
2021/04/25
自吹設量子醫學院 「中國國學院大學」被揭山寨遭查封

你可能感興趣

國內80後集體回憶 山寨遊戲機廠「小霸王」申請破產（組圖）
15:02 2020/11/11
國內80後集體回憶 山寨遊戲機廠「小霸王」申請破產（組圖）
LEGO再告內地贏山寨牌「樂拼」 獲賠金額增10倍
14:01 2021/04/01
LEGO再告內地贏山寨牌「樂拼」 獲賠金額增10倍
自吹設量子醫學院 「中國國學院大學」被揭山寨遭查封
21:47 2021/04/25
自吹設量子醫學院 「中國國學院大學」被揭山寨遭查封
綜藝節目 電視 遊戲 Netflix 優酷 中國 微博

上一篇文章

內地南方多地氣溫凍過北方 廣州最高溫將和北京看齊

下一篇文章

內地自駕遊群組傳播鏈續蔓延 專家釋信心：中國免疫屏障已建立
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

深秋寒夜海航控股領導集體「罰企」 起因是空姐一個舉動
深秋寒夜海航控股領導集體「罰企」 起因是空姐一個舉動
汶川地震截肢少女長成模特兒 機械小鋼腿現身上海時裝周
汶川地震截肢少女長成模特兒 機械小鋼腿現身上海時裝周
【內地疫情】自駕遊群組傳播鏈延7省市 京報1宗密接陽性個案（第二版）
【內地疫情】自駕遊群組傳播鏈延7省市 京報1宗密接陽性個案（第二版）
內地傳「KTV封殺藝人名單」　這些藝人上榜（組圖）
內地傳「KTV封殺藝人名單」　這些藝人上榜（組圖）
網紅景點「照騙」遊人呻「搵笨」 小紅書致歉：將試推評分榜
網紅景點「照騙」遊人呻「搵笨」 小紅書致歉：將試推評分榜
吉林監獄「脱北者」破壞電網翻牆越獄 疑似逃脫畫面曝光（有片）
吉林監獄「脱北者」破壞電網翻牆越獄 疑似逃脫畫面曝光（有片）