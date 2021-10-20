▲ 新婚女玩「吊威吔」墮湖亡 河南一景區負責人被刑拘

近日，河南林州市萬泉湖景區發生奪命事故。一名女子在體驗空中滑索時，因鋼絲突然斷裂，直墮湖中溺斃，屍體在事故3小時後才打撈上岸。家屬質疑景區防護和救援措施不到位，但官方調查則指，女事主是自行進入已封閉的景區。目前，該遊樂項目負責人已被刑事拘留。

綜合內媒報導，26歲李姓女子是河南濮陽人，在當地任職醫護，今年4月才結婚。她與多名好友於上周六（16日）前往萬泉湖景區旅遊時，參加名為「飛度威亞」的吊鋼絲體驗項目。該遊戲是利用鋼絲將參加者吊起，再透過索道裝置讓其滑行至河道對岸。李某當天在體過程中，因鋼絲斷裂，從高空直墮湖中，直到3小時後才被救援上岸，當時已失去呼吸心跳。

事故發生後，死者家屬質疑景區的體驗項目安全設施不足，未有為參加者發放救生衣；體驗項目現場也沒有救生員當值，只有2名售票的工作人員。此外，家屬在該景區發現，相關滑翔項目因天氣關係，暫時關閉，指控景區為何還開放項目讓遊客體驗。

翻查發現，涉事景區於9月30日發通告，指受強降雨影響，通往景區的道路被洪水淹沒，無法進入。為保障遊客安全，景區自10月1日起臨時關閉，已購票的遊客可申請退票。對於為何景區關閉後，李某還能進入遊玩，景區工作人員表示不清楚。

林州市委宣傳部工作人員周二（19日）指，萬泉湖景區當時正關閉，女事主當日一行多人搞團隊活動，自行繞路走山路進入景區。目前，「飛度威亞」遊戲項目負責人已被刑事拘留，該項目亦已停止營運；但未有解釋為何停業的景區內索道仍然開放。

責任編輯：易燕丹

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