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房地產拖累 中國第四季經濟增速或破4 機構警示放鬆滯後風險

經濟脈搏 19:31 2021/10/20

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中國第三季經濟按年增速「破5」後，在樓市放緩、缺電的背景下，路透報道有機構估計第四季經濟增長或進一步放緩「破4」，其中房地產是主要拖累。有分析師警告，如果政策調整滯後，金融系統風險或會上升。

據國家統計局周一（18日）公布，第三季GDP按年增長4.9%，不及預期，是去年第三季度以來的最低季度GDP按年增速。

機構紛下調中國經濟預測

澳新銀行認為，中國經濟增速尚未見底，料第四季增速將進一步放緩至3.6%，全年增速在8%，低於其前次預估0.3個百分點。

摩根士丹利則預計第四季GDP按季上升2%，但按年在高基數影響下放緩至4%，且面臨下調風險。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤將中國全年經濟增速預測，從8.2%下調至7.6%。她預計，缺電情況改善和基建投資或溫和反彈，應能支撐第四季GDP環比折年增長率反彈至4%以上，但按年增速可能進一步放緩至2.7%，較此前預估大幅下調1.3個百分點。

中國第三季GDP按年增4.9% 一年最低

電荒及政策放鬆延遲 美銀下調中國今年GDP預測至7.7%

憂金融風險不降反升 財策監管也須放鬆

路透引述華泰證券首席宏觀經濟學家易峘表示，第三季GDP增長大幅低於預期，內需增長呈「失速」之勢，政策調整如果繼續滯後，實體經濟現金流壓力進一步上升，金融系統相關風險可能在防風險過程中「不降反升」。美銀美林證券的報告也稱，益發擔憂由於政策有效放鬆滯後，導致中國宏觀經濟不穩定風險上升，而宏觀穩定性和政策信譽都面臨風險。

易峘指出，第四季房地產投資及交易相關產業鏈可能是最大拖累項，地產投資和銷售端均面臨更大下行壓力，進一步壓低總需求增速，而基建投資仍受限監管和資金等，回升乏力；出口高速增長或近尾聲，今年底明年初外需貢獻將明顯下降。

不過，中信證券首席經濟學家諸建芳認為，近期房地產行業面臨較大壓力，但從全國範圍來看，並不存在房地產行業的系統性風險。預計政策將會注重整體的節奏和邊際上的力度，避免次生風險的發生。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強分析，決策層將通過確保債務有序重組、確保其它健康大型開發商能獲得足夠融資，努力遏制陷入困境地產商的風險向更廣泛經濟領域擴散。

劉鶴：房地產風險總體可控 合理資金需求正得到滿足

她認為，當前經濟自身的增長動能和融資需求均已步入快速萎縮，負反饋信號已產生，貨幣政策邊際寬鬆效果或有限，財政政策和監管政策需盡快配合幣策同時放鬆，直接提振需求，才能達到扭轉增長下行的效果。

花旗料政策定向支持會加力，預測明年一季度會降準，並建議2022年降息25基點；並認為要防止房地產風險外溢，需要對房地產行業有更多果斷的流動性支持。

人行主管媒體：降準預期已明顯減弱

責任編輯：林佩怡

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