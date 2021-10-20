易綱：貨幣供應量總量政策合理 流動性充足

人行行長易綱今日（20日）在2021年金融街論壇年會上表示，貨幣供應量、社會融資規模增速與名義GDP增長率基本匹配，總量政策合理，流動性充足。他指， 不斷為市場主體提供金融服務 ， 將金融功能和市場機制相結合，增強市場韌性，提高市場配置資源效率，使得資源流向最有競爭力的企業。

易綱指，中國經濟穩定發展，前三季度GDP按年增長9.8%，CPI溫和上漲，政府工作報告中提出的目標是可以實現的。金融的功能是通過配置金融資源，發現價格，不斷為市場主體提供金融服務。目前，人行支持普惠金融小微企業已經超過4,000萬戶，這是經濟韌性與金融作為的突出亮點。

他早前出席 G30國際銀行業研討會時提到， 生產物價指數（PPI）未來幾個月可能維持高位，但上升壓力有望於今年年底出現緩解，消費物價指數（CPI）升幅相對溫和。受水災、疫情等因素影響，經濟近期面臨一定挑戰，但穩定復甦整體形勢未變，預料全年GDP增速在8%左右。

對於有媒體問到恆大的債務違約風險，易綱指，恆大是一家房廁，目前的主要風險是到期債務未能償還，部分工地停工，預售樓盤交付有不確定性。但整體而言，恆大風險是個案風險。他指：「應對措施方面，一是要避免恆大的風險傳染至其他房地產企業。二是要避免風險傳導至金融部門。恆大負債約3,000億美元，其中有1/3是金融負債，債權人分散，還有抵押物，整體上恆大事件對金融行業的外溢性可控...有信心能把風險控制在一定範圍，避免發生系統性風險。」

人行主管媒體：降準預期已明顯減弱

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責任編輯：陳建錫