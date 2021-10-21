美國在世貿審議會議鎖定中國產業政策：將用所有可用工具促華改變

世貿組織正進行第八次對華貿易政策審議會議。美國官員在會上表示，美國對中國貿易體制最根本的擔憂涉及中國的產業政策，「扭曲了公平競爭環境」。美國已經並將繼續尋求所有可用的工具，以說服中國做出必要的改變。中國官員表示，中國始終致力於在更高水平上深化改革、擴大開放和發展開放型經濟。

美方官員：對中國貿易體制的最根本關切仍未解決

據美國貿易代表辦公室（USTR）官網發布，美國駐世界貿易組織（WTO）代辦畢斯比（David Bisbee）在「第八次對華貿易政策審議會議」上指責中國，

中國在 20 年前加入世貿組織時，世貿組織成員期望中國加入議定書中規定的條款將永久廢除中國現有的政策和做法，這些政策和做法與明確基於開放、市場化政策的國際貿易體係不相容。但這些期望並沒有實現，中國似乎也沒有改變的意願。 相反，中國利用世貿組織成員的認可，成為世貿組織最大的貿易商，同時加倍採取國家主導的非市場貿易方式，損害了​​美國和其他國家的工人和企業。

畢斯比說，美國對中國貿易體制最根本的擔憂涉及中國的產業政策，通過一系列支持措施，扭曲了與進口商品和服務以及外國製造商和服務供應商的競爭環境。

這些措施包括市場准入限制、投資限制和導致嚴重和持續產能過剩的大規模補貼。其他不公平貿易行為包括對國有企業和其他受惠中國公司的優惠待遇、歧視性監管要求、獨特的國家標準、數據限制、知識產權執法不力、網絡盜竊和將競爭法執法用於產業政策目的。中國利用這些措施來確保在全球市場的主導地位，這損害了美國的經濟利益。

此外，畢斯比還提及中國強迫勞動、對別國實施經濟脅迫。

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他最後表示，美國已經並將繼續尋求所有可用的工具，以說服中國做出必要的改變。去年，美國在與中國簽署經貿協議方面取得了一些進展，但美國對中國貿易體制的最根本關切仍未得到解決，敦促中國主動全面有效地接受開放、市場化的政策。

中方官員：中國始終致力於深化改革

中國商務部部長王文濤、副部長兼國際貿易談判副代表王受文以視像方式在北京出席此次審議會議，並代表中方發言，中國常駐世貿組織代表李成鋼大使在日內瓦參會。

據路透社報道，王文濤在會上表示，自上次審議會議以來，中國始終致力於在更高水平上深化改革、擴大開放和發展開放型經濟。中國一直通過立法、行政和司法手段加強知識產權保護，履行透明度義務。

另外，對於「強迫勞動」的指控，中方已多次作出回應指，這是美國等極少數國家的極少數反華分子炮製的謊言，目的是搞亂新疆、遏制中國，中方堅決反對任何外部勢力借涉疆問題干涉中國內政，亦希望有關方面不要被所謂的「強迫勞動」謊言蒙蔽。

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責任編輯：尹航

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