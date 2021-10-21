遼寧瀋陽一飯店氣體爆炸 增至4死逾40傷（多圖有片）

遼寧瀋陽市一間飯店今日（21日）早上發生燃氣爆炸，據當地官方通報，事故已造成至少4人死亡，3人重傷，44人輕傷，均送往醫院進行救治。當局另安排36間賓館，對被事故波及的群眾進行妥善處理。經偵查，消防初步判定是商住樓樓內爆炸，事故具體原因正在調查中。

*18：09 更新死傷人數

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內地傳媒消息指，事發今早8時20分許，瀋陽太原南街南六馬路至南七馬路附近發生爆炸。波及附近的建築物及停泊在路邊的車輛，馬路兩旁的商鋪玻璃門及窗戶被震碎，其中一棟大樓損壞嚴重，露出樓體框架，地上滿佈建築材料。

現場一架巴士也受到波及，車輛嚴重損毀，車牌已脫離車身，車上所有玻璃均已破碎。沈陽安運公車有限公司辦公室一名工作人員表示，他們公司確有一架巴士在事發現場附近，車輛已報廢。目前，相關同事正處理事件，並聯繫駕駛員，「是否受傷暫不清楚，我們也在等警方通報。」

網絡流傳的行車記錄儀片段顯示，爆炸後現場瞬間塵土飛揚、濃煙滾滾。附近一名居民稱，聽到一聲巨響後，就看到團團白煙升起。另一商戶也表示，自家商鋪門、窗都被震碎，今天沒辦法做生意。

在爆炸現場附近小學上班的網民憶述，當時聽到一聲巨響，地面有晃動感，所幸學校沒有人員受傷。該網民還表示，整條街一片狼藉，他們學校也有一塊玻璃被震碎，其中一間房間的天花板更掉了下來。

責任編輯：易燕丹

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