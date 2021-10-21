  • 27°C
香港時間 : 20211021日 (四) 12:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】拜登提名駐華大使伯恩斯 稱中國為「最危險對手」

國情動向 11:15 2021/10/21

分享：

美國總統拜登提名為美國駐華大使的伯恩斯（Nicholas Burns），周三（20日）展露對華強硬姿態，形容中國是美國「最危險的競爭對手」，又批評中國連串作為，促中國停止在新疆、西藏、香港和台灣的不公正行為，並指華府會堅持一個中國政策，同時依照《台灣關係法》協助台灣維持足夠防衛能力。

中方曾多次闡述在涉台、涉港、涉疆、涉藏、人權問題的立場，要求美方切實尊重中方主權安全發展利益，停止利用上述問題干涉中國內政。又強調台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四，促美糾正錯誤，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。

助台維持足夠防衛能力 擴大售武

伯恩斯周三在參議院一場聽證會上表示，中國是21世紀最大的地緣政治考驗。美國會在應該的時候，在經濟及新興技術、關鍵基礎建設等領域，與中國激烈競爭，亦會在符合利益時與中國合作，包括氣候變化等。

他表示，必須讓中國對不遵守貿易和投資規則的負上責任，指竊取知識產權、國家補貼等傷害了美國工人和企業。他又提到北京在中印邊境、南海、東海等行動，並指中國須停止對新疆的「種族滅絕」、在西藏侵犯人權、扼殺香港自治及自由、以及對台灣的霸凌。

伯恩斯關注解放軍軍機飛近台灣，指北京近期對台灣的所為特別令人反感，認同美國要持續堅持「一個中國」政策，支持和平解決爭端，反對破壞印太區現狀及穩定的單方面作為。他又表示，美國國會及行政部門應繼續依照《台灣關係法》協助台灣維持足夠防衛能力，亦有權擴大向台灣提供武器。

【中美角力】樂玉成指美抱薪玩火 警告台灣只會淪為「廢牌」

談台灣問題 普京認為中國大陸不需用武實現統一

他補充說，對美國來說，最重要的威懾是保持其在印太地區的軍事地位。

65歲的伯恩斯是一名職業外交官，曾任美國駐北約大使。他獲兩黨議員一致讚揚，料將輕鬆得到國會確認，出任美國駐華大使。

有信心證明「東升西降」錯誤 夥歐日經濟上掣肘中國

伯恩斯又表示，「北京宣稱東方在崛起，西方在衰落」，但他對美國充滿信心，亦相信會與盟友夥伴一起，證明他們是錯誤的。他還指出，中國不是奧林匹克強國，指中國雖有很多優勢，但也面臨巨大挑戰，而美國的軍事、外交和教育系統對中國佔據優勢。

另據外電，伯恩斯表示，與冷戰時期不同，美國與中國的競爭將圍繞經濟和技術力量，而不是軍事力量。

他稱，美國要求北京履行第一階段貿易協議承諾是正確的，並敦促國會通過與中國有關的立法，為提升美國企業在半導體等關鍵行業的競爭力提供資金。在經濟問題上與歐盟和日本聯手，將提供掣肘中國的「真正籌碼」。美國的盟友是與中國競爭中最大優勢之一。他說，中國幾乎沒有朋友或盟國可以依賴。

此外，他指北京一直在「阻礙」世界調查新冠病毒起源，強調需要調查起源。對於明年2月北京冬奧，他沒有直接回應有關抵制呼聲，表示希望確保美國運動員能夠說出他們的想法、接觸媒體希望並相信國際奧委會將使之成為可能。

【中美角力】戴琪：與劉鶴會談是良好開端 將提中國未遵守貿協

【中美角力】回應再掛鉤 副外長樂玉成：望經貿合作成破冰船

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中美角力】回應再掛鉤 副外長樂玉成：望經貿合作成破冰船
2021/10/13
【中美角力】回應再掛鉤 副外長樂玉成：望經貿合作成破冰船
【中美角力】戴琪：與劉鶴會談是良好開端 將提中國未遵守貿協
2021/10/15
【中美角力】戴琪：與劉鶴會談是良好開端 將提中國未遵守貿協
談台灣問題 普京認為中國大陸不需用武實現統一
2021/10/14
談台灣問題 普京認為中國大陸不需用武實現統一
【兩岸角力】駁蔡英文「互不隸屬」 陸國台辦斥販賣「兩國論」
2021/10/13
【兩岸角力】駁蔡英文「互不隸屬」 陸國台辦斥販賣「兩國論」
【中美角力】樂玉成指美抱薪玩火 警告台灣只會淪為「廢牌」
2021/10/13
【中美角力】樂玉成指美抱薪玩火 警告台灣只會淪為「廢牌」

你可能感興趣

【中美角力】回應再掛鉤 副外長樂玉成：望經貿合作成破冰船
10:53 2021/10/13
【中美角力】回應再掛鉤 副外長樂玉成：望經貿合作成破冰船
【中美角力】戴琪：與劉鶴會談是良好開端 將提中國未遵守貿協
10:43 2021/10/15
【中美角力】戴琪：與劉鶴會談是良好開端 將提中國未遵守貿協
談台灣問題 普京認為中國大陸不需用武實現統一
16:28 2021/10/14
談台灣問題 普京認為中國大陸不需用武實現統一
中美貿易戰 中美貿易協議 中美關係 美國國會 北約 內政 運動 經濟 人權 軍事

上一篇文章

行業監管受關注 發改委：「打壓民營經濟」的曲解毫無根據

下一篇文章

美國在世貿審議會議鎖定中國產業政策：將用所有可用工具促華改變
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美考慮對大疆安全審查 FCC：不需要無人機載版的華為
美考慮對大疆安全審查 FCC：不需要無人機載版的華為
美參議院委員會通過法案 要求制裁危害南海東海穩定中國人士
美參議院委員會通過法案 要求制裁危害南海東海穩定中國人士
美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄國際太空站羞愧
美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄國際太空站羞愧
荷里活式中國太空救援能力成真 神舟十四號最快8.5日發射救人
荷里活式中國太空救援能力成真 神舟十四號最快8.5日發射救人
美國擔心中國高超音速武器？俄羅斯：我們不怕 俄中是拍擋
美國擔心中國高超音速武器？俄羅斯：我們不怕 俄中是拍擋
新加坡外交家：與美國鬥 中國要明白這一點
新加坡外交家：與美國鬥 中國要明白這一點