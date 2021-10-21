【中美角力】拜登提名駐華大使伯恩斯 稱中國為「最危險對手」

美國總統拜登提名為美國駐華大使的伯恩斯（Nicholas Burns），周三（20日）展露對華強硬姿態，形容中國是美國「最危險的競爭對手」，又批評中國連串作為，促中國停止在新疆、西藏、香港和台灣的不公正行為，並指華府會堅持一個中國政策，同時依照《台灣關係法》協助台灣維持足夠防衛能力。

中方曾多次闡述在涉台、涉港、涉疆、涉藏、人權問題的立場，要求美方切實尊重中方主權安全發展利益，停止利用上述問題干涉中國內政。又強調台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四，促美糾正錯誤，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。

助台維持足夠防衛能力 擴大售武

伯恩斯周三在參議院一場聽證會上表示，中國是21世紀最大的地緣政治考驗。美國會在應該的時候，在經濟及新興技術、關鍵基礎建設等領域，與中國激烈競爭，亦會在符合利益時與中國合作，包括氣候變化等。

他表示，必須讓中國對不遵守貿易和投資規則的負上責任，指竊取知識產權、國家補貼等傷害了美國工人和企業。他又提到北京在中印邊境、南海、東海等行動，並指中國須停止對新疆的「種族滅絕」、在西藏侵犯人權、扼殺香港自治及自由、以及對台灣的霸凌。

伯恩斯關注解放軍軍機飛近台灣，指北京近期對台灣的所為特別令人反感，認同美國要持續堅持「一個中國」政策，支持和平解決爭端，反對破壞印太區現狀及穩定的單方面作為。他又表示，美國國會及行政部門應繼續依照《台灣關係法》協助台灣維持足夠防衛能力，亦有權擴大向台灣提供武器。

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他補充說，對美國來說，最重要的威懾是保持其在印太地區的軍事地位。

65歲的伯恩斯是一名職業外交官，曾任美國駐北約大使。他獲兩黨議員一致讚揚，料將輕鬆得到國會確認，出任美國駐華大使。

有信心證明「東升西降」錯誤 夥歐日經濟上掣肘中國

伯恩斯又表示，「北京宣稱東方在崛起，西方在衰落」，但他對美國充滿信心，亦相信會與盟友夥伴一起，證明他們是錯誤的。他還指出，中國不是奧林匹克強國，指中國雖有很多優勢，但也面臨巨大挑戰，而美國的軍事、外交和教育系統對中國佔據優勢。

另據外電，伯恩斯表示，與冷戰時期不同，美國與中國的競爭將圍繞經濟和技術力量，而不是軍事力量。

他稱，美國要求北京履行第一階段貿易協議承諾是正確的，並敦促國會通過與中國有關的立法，為提升美國企業在半導體等關鍵行業的競爭力提供資金。在經濟問題上與歐盟和日本聯手，將提供掣肘中國的「真正籌碼」。美國的盟友是與中國競爭中最大優勢之一。他說，中國幾乎沒有朋友或盟國可以依賴。

此外，他指北京一直在「阻礙」世界調查新冠病毒起源，強調需要調查起源。對於明年2月北京冬奧，他沒有直接回應有關抵制呼聲，表示希望確保美國運動員能夠說出他們的想法、接觸媒體希望並相信國際奧委會將使之成為可能。

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責任編輯：林佩怡

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