證監會限額、漲手續費應對動力煤價過快上漲 動力煤主力合約跌停

繼發改委表態研究干預煤炭價格後，證監會也發聲指，將指導交易所採取提高手續費標準、收緊交易限額等措施，堅決抑制過度投機，杜絕資本惡意炒作。今日期市早盤收盤，動力煤主力合約跌停，跌幅11%，焦煤主力合約跌逾6%。

證監會官網昨公布，發言人答記者問時表示，今年以來，受供應緊張、需求旺盛等因素疊加影響，動力煤等主要大宗商品期現價格同步上漲。

作為證券期貨監管部門，發言人表示，證監會將積極主動、多措並舉，指導交易所採取提高手續費標準、收緊交易限額、研究實施擴大交割品的範圍等多項措施，堅決抑制過度投機，杜絕資本惡意炒作。

同時，保持對期貨市場違法違規行為零容忍的高壓態勢，加大對操縱等違法違規行為的打擊力度，維護市場良好秩序。鼓勵和支持上市公司專注主業，強化內控，運用好期貨市場套期保值功能促進穩健經營，依法依規履行信息披露義務，嚴格規範募集資金管理使用。

20日晚間，鄭州商品交易所發布公告，對動力煤期貨部分合約實施交易限額，並調整動力煤期貨部分合約交易手續費。現貨方面，昨日山西焦煤焦炭國際交易中心表示暫停「煤炭競價交易」 服務。

今日期市早盤收盤，盤面漲多跌少，動力煤主力合約跌停，跌幅11%，焦煤主力合約跌逾6%，聚氯乙烯（PVC）主力合約跌逾3%；漲幅方面，硅鐵、滬鎳主力合約漲逾7%，錳硅主力合約漲逾5%，橡膠、不鏽鋼主力合約漲逾4%，尿素、滬錫、棕櫚主力合約漲逾3%。

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責任編輯：尹航

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