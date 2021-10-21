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行業監管受關注 發改委：「打壓民營經濟」的曲解毫無根據

國情動向 11:56 2021/10/21

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內地早前加強監管互聯網平台、教育培訓、房地產等行業，震動市場。國家發改委體改司司長徐善長表示，近段時間，有關部門針對資本無序擴張、壟斷等違法違規行為出台監管舉措，不針對特定所有制企業、特定企業，由此引發的「打壓民營經濟」的曲解和雜音是毫無根據。

徐善長今日（21日）在發改委有關推廣地方支持民企改革發展典型做法的發布會上，指有關監管措施針對的是「無序」，強調的是「規範」，是推動相關行業健康發展、促進社會公平正義的務實行動、必要之舉，不針對特定所有制企業，更不是針對特定所有制的特定企業。

他說，依法整頓市場秩序，促進公平競爭，是成熟市場經濟的表現，將為包括民營企業在內的所有市場主體創造更公平、更優化的發展環境。

李克強：對包括民營企業等一視同仁　維護公平競爭

他表示，包括各類所有制在內的市場主體，是社會主義市場經濟的微觀基礎，是經濟社會發展的力量載體。「毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展」是黨的一貫方針，「兩個毫不動搖」，兩句話要一起講，一個都不能少。

徐善長強調，民營經濟是中國經濟制度的內在要素，民營企業在穩定增長、促進創新、增加就業、改善民生等方面發揮了重要作用，是推動經濟社會發展的重要力量。推動民營經濟實現更大發展，既要通過深化改革、優化治理、改善管理提高民營企業核心競爭力，又要為民營企業創造更好的發展環境和條件。

劉鶴：支持民營經濟發展方針不變

劉鶴：堅決支持民營經濟健康發展 減輕中小企壓力

責任編輯：林佩怡

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