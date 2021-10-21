保供穩價 發改委：將持續加大期現貨市場聯動監管力度

國家發改委表示，全力做好大宗商品保供穩價工作。下一步，發改委將繼續會同有關部門加強大宗商品價格監測分析，組織好後續批次國家儲備投放，多措並舉增加市場供給，持續加大期現貨市場聯動監管力度，遏制過度投機炒作，維護正常市場秩序。

▲ 發改委體改司副司長蔣毅

發改委今日（21日）召開推廣地方支持民營企業改革發展典型做法專題新聞發布會，體改司副司長蔣毅表示，今年以來，受國際國內多方面因素影響，大宗商品價格出現明顯上漲，給下游行業特別是中小企業帶來一定經營壓力。當局會同有關部門綜合採取增產增供、投放儲備、進出口調節、市場監管、預期引導等多種手段，全力做好大宗商品保供穩價工作。多批次投放銅、鋁、鋅、原油等國家儲備。督促重點煤炭企業在確保安全前提下增產增供，加快釋放優質產能。

同時，持續加強期貨現貨市場聯動監管，約談部分行業重點企業及協會，多次赴有關交易中心及重點企業進行聯合調研，督促企業守法合規經營，依法嚴厲打擊哄抬價格、囤積居奇等違法違規行為。

電力市場化改革 發改委：有序放開全部燃煤發電電量上網電價

發改委研究干預煤炭價格 動力煤期貨夜盤大跌8%

內地近期電力供應緊張，煤炭價格上漲，發改委日前出台進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革措施，全面放開燃煤發電上網電價。蔣毅承認，在當前電力供求偏緊的情況下，市場交易電價可能出現上浮，一定程度上會推升工商業企業用電成本。但他強調，改革的初衷就是要更好發揮市場機制作用，讓市場交易電價有效反映電力供求和成本變化，用電多、能耗高的企業市場交易電價上浮多一點，有利於抑制不合理電力消費，改善電力供求狀況，促進企業節能減排。

蔣毅表示，考慮到不同用戶的情況，國家發改委還作了針對性安排：一是鼓勵地方通過採取階段性補貼等措施對小微企業和個體工商戶用電實行優惠。二是繼續落實好已經出台的支持民營企業發展、中小微企業融資、製造業投資等方面的一系列惠企紓困措施。以上舉措將有效對沖對中小企業生產成本帶來的影響。他指，相信隨著一系列保供穩價措施落地，政策效果將逐步顯現，下游企業經營壓力也會逐步有所減輕。

責任編輯：袁瑋婧

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