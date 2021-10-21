【內地疫情】增20宗本土感染 烏鎮因防疫將西安遊客趕出酒店

內地新冠肺炎疫情反覆，「自駕遊」群組蔓延多地。據國家衛健委今日（21日）通報，昨（20日）新增21宗本土感染，其中13宗為本土確診病例，7宗為本土無症狀感染。相較前幾日，疫情已蔓延至河北、湖北。

新增的13宗本土確診病例，分別為甘肅5宗、寧夏4宗、內蒙古2宗、湖北2宗。無症狀感染者分別來自雲南3宗、河北2宗、湖南1宗、貴州1宗。

最初疫情出現在陜西、寧夏、甘肅及內蒙古等旅行團所到之處，但隨後快速向外傳播，短短幾日已新增湖南、北京、貴州、河北、湖北等多個省市，所涉及的確診人數超過30人。

本次染疫的「自駕遊」群組，旅程始於10月9日，從上海經陝西西安抵達甘肅張掖，之後6天相繼在甘肅張掖、酒泉、嘉峪關及內蒙額濟納旗遊覽多個景點，目前甘肅已有40個景區因此關閉。

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防疫「一刀切」惹議

▲ 烏鎮

據後浪視頻微博號報道，一名來自西安的劉女士，19日來浙江烏鎮旅遊，住了一晚後，當地防疫辦通知西安來的人員不讓進。

劉女士稱，上周她就訂了機票和酒店，來之前還咨詢過當地，只要是綠碼（健康碼顯示核酸檢測為陰性）就可以來了，她質疑浙江嘉興和烏鎮防疫政策屬於「一刀切」。烏鎮鎮隸屬於浙江省嘉興市桐鄉市。

報道稱，浙江桐鄉市防疫辦工作人員20日表示，「按照嘉興政策確實不讓住，政策是19日晚下發的，他們也沒有辦法。」

責任編輯：李冰琪

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