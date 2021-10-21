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控中國船隻南海挑釁 菲律賓提外交抗議

國情動向 13:31 2021/10/21

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菲律賓向中國提出外交抗議，不滿中國在南海向菲律賓船隻透過警報器、響號和無線電通訊等，作出挑釁行為。

菲律賓外交部週三（20日）稱，當菲方船隻在領域及海域，以及其周邊進行例行巡邏時，中方作出超過200次同類的挑釁，但聲明未有提及在什麼時候發生。菲律賓外交部在社交媒體上發文表示，「認為這些挑釁行為對南海的和平、良好秩序及安全構成威脅，有違中國基於國際法應有的義務」。

中國駐馬尼拉大使館暫未回應。

【南海局勢】菲律賓要求中國 召回爭議水域逾200艘「民兵船」

菲律賓擬建南沙島礁後勤設施 　華春瑩：沒必要挑動是非

今年3月，菲律賓也曾不滿中國在南海動作，據菲律賓官方聲明：約220艘中國漁船自本月7日起集結在牛軛礁週邊；中國政府回應稱這些漁船隻是暫時躲避惡劣氣候，並否認「中國海上民兵船」的說法。繼召見中國大使黃溪連表達不滿後，菲律賓外交部4月14日表示已經兩度對中國提出外交抗議。外交部指，菲律賓曾表明只要牛軛礁附近仍然有中國船隻，就會提出抗議，因此其中一項是每日的抗議。至於另一項則是對中國船隻分散到菲律賓海事區域的其他地方提出抗議。菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin）批評中國船隻於菲律賓的水域捕漁。

中菲南海牛軛礁風波 背後是美國印太戰略來勢洶洶？

【南海角力】菲總統法律顧問警告 中國船隻集結或致敵對行動

責任編輯：袁瑋婧

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