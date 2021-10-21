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【中國樓市】監管層釋維穩信號 20城房貸利率回落

經濟脈搏 13:36 2021/10/21

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內地樓市降溫之際，監管層頻頻釋出穩定信號，外界關注房地產資金面是否有望改善。據內地「第一財經」報道，住房信貸環境近期有所改善，貝殼研究院最新監測數據顯示，20城市房貸利率出現下調，整體90城主流首套、二套房貸利率均較上月下調1個基點，是年內首次出現按月下降。

不過，報道引述浙江寧波業內人士認為，現在買家已經「麻木」，利率高低對市場沒太大影響，不像以前利率打折就可為樓市打「雞血」，真正成交的都沒幾套。中國銀河證券指出，目前基本面仍未觸底，第四季銷售下行將加快，若基本面加速惡化，政策維穩預期將加強。

難為樓市打「雞血」 券商料銷售未觸底

貝殼研究院昨發表報告，10月份20個城市房貸利率下調，其中14城首套利率下降，14城二套房貸利率下降，重疊的9城首套、二套房貸利率均下調。整體而言，90城主流首套房貸利率為5.73%，二套利率為5.99%，均較上月下調1個基點。

除了廣州、深圳外，下調城市大多為三四線城市。10月首套房貸利率下調幅度居前的為：洛陽、湖州、廣州、中山、襄陽、達州、無錫、泰安、吉林、深圳、北海、唐山、漳州、綿陽。其中，洛陽首套房貸利率較上月下調25個基點。

中國樓市降溫之際 廣州等地據報下調房貸利率

【中國樓市】廣州樓盤迎減價潮 現「跳樓價」特惠單位

放款時間方面，10月90城房貸平均放款周期為74天，較上月有所延長。報告稱，這主要因放款動作與利率調整存在時差，10月銀行發放的貸款多為前幾個月簽約的單子。上海、蕪湖、南寧、煙台、鄭州等城市放款周期較9月有所縮短。

貝殼研究院認為，中國人民銀行上月底的三季度例會定調，要維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益。10月部分城市銀行下調房貸利率，是對「兩個維護」的具體踐行，住房市場信貸環境有所改善。

信貸最緊時刻已過 惟難大放水

此外，昨日副總理劉鶴表示，房地產市場合理的資金需求正在得到滿足，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。同日人行副行長潘功勝指出，對於房地產市場，金融機構和金融市場風險偏好過度收縮的行為逐步得以矯正，融資行為和金融市場價格正逐步恢復正常。

中國銀河證券認為，從近期中央和地方的表態看，信貸最緊時刻已過，央行層面可期待按揭貸款和房企信貸放鬆。目前，政策導向已由「緊」轉向「穩」，銷售大降溫下政策托底意圖初現，但「大放水」式放鬆難再現。

劉鶴：房地產風險總體可控 合理資金需求正得到滿足

【中國樓市】十月樓市進一步分化 四季度市場有望築底企穩

責任編輯：林佩怡

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