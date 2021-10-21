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武漢大學「戀愛心理學」熱爆 學生爬牆翻窗也要聽（多圖有片）

社會熱點 15:33 2021/10/21

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武漢大學「戀愛心理學」熱爆 學生爬牆翻窗也要聽

近日，武漢大學開設的一堂「戀愛心理學」收獲大量人氣，上課場景也在網絡上引發關注。小小的課室座無虛席，有不少學生在課室外踮起腳尖、趴在窗口認真聽講，更有人帶著提前準備好的小凳子翻窗上課。有網友對此調侃，「這輩子上課沒這麼積極過」。

據了解，這堂課是周日（17日）晚上的一節「戀愛心理學講座」，由武漢大學哲學學院心理學系教授、系主任、博士生導師喻豐主講。

在講座開始前一小時，課室內已是高朋滿座，連後排也站滿了人，實在擠不進課室的同學，就在課室外旁聽，引來大批學生在窗台、窗外駐足。還有有一名「求知慾」旺盛的女同學，帶著一張提前準備好的小板凳，翻窗進入課室上堂。

有武漢大學學生指出，「因為是1樓，所以後來的同學就從窗戶翻進來了，老師提醒同學們要注意安全後，就沒有再出現翻窗戶的情況。」

不過這樣看來，課堂這方寸土，還真是未必裝得下學子對戀愛知識的嚮往。有在現場的同學表示，「因為在大學這段美好的年華裡，同學們對於愛情有了一份渴求，但是對於戀愛方面的知識，可能還了解不夠。」

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對於同學對課堂意外高漲的熱情，喻豐表示感到很驚喜，「這是對戀愛的渴望，是對心理學知識的渴求，當然也是對我個人的鼓勵。開始講座的初衷，是希望大家談一場健康的戀愛，開始並且保持一段積極的關係。」

課堂上，喻豐以愛情心理學的基本理論為主，結合談戀愛的過程——尋找對象、開始、結束或者保持等，對同學關注的問題逐層解答，一層層地揭開「愛情」的神秘面紗。

事實上，武漢大學這堂「戀愛課」並非獨例。近年來，內地高校常有開設類似課程，包括華東師範大學的「婚姻與愛情」、鄭州師範學院的「愛情心理學」、天津大學的「戀愛學理論與實踐」與南京大學的「校園戀愛公開課」，選修報名人數遠超課堂規模，極為受歡迎。

全國政協委員、廣州市政協副主席、民革廣州市委會主委于欣偉此前表示，「當前大學生婚戀情感教育缺失，對感情和性的認識大多停留在生理衛生知識層面。在面對感情和戀愛挫折時，容易出現偏激失控，甚至做出極端行為。」

她指出，加強大學生婚戀教育，有利於社會和諧發展，為人口素質提高奠基。另建議，需構建和完善高校婚戀教育體系，或將婚戀教育設為高校學生必修課。

責任編輯：易燕丹

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