內地31省份前三季度人均消費榜出爐 最能花的是這裡

國家統計局公佈的數據顯示，2021年前三季度，在31個省份中共有8個省份的人均消費支出超過了全國平均水準，其中前7個省份超過了2萬元（人民幣，下同）。此外，上海和北京位居第一和第二，前三季度人均消費支出超過了3萬元。

位居前十的省份具體為：上海；北京；浙江；天津；廣東；江蘇；福建；重慶；湖北；遼寧。

▲ 31省份前三季度居民人均消費支出（單位：元。數據來源：根據國家統計局數據整理）

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對於影響廣東省的消費因素，據第一財經報道，廣東省體製改革研究會執行會長彭澎分析，廣東有1.26億人口，總體上人口結構比較年輕，生育意願也比較強。而且廣東流入人口最多，留下來的意願也比較強，包括生兒育女、置業等，消費動能很強。另外廣東作為生產基地，貨品很多，而且購物消費環境也很不錯。

此外，根據國家統計局最新發布的數據，隨著居民收入持續恢復性增長以及疫情形勢不斷好轉，居民消費需求逐步釋放，消費支出延續反彈態勢。前三季度，全國居民人均消費支出17275元，名義增長15.8%；扣除價格因素，實際增長15.1%。全國居民人均消費支出兩年平均名義增長5.7%，實際增長3.7%。

責任編輯：李冰琪

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